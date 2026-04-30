Intercettazione della Global Sumud: allerta su imbarcazioni dirette a Gaza

Una coalizione di attivisti a bordo della Global Sumud Flotilla denuncia di essere stata avvicinata in mare aperto da motoscafi che si sono qualificati come appartenenti a forze israeliane. La missione, composta da 58 imbarcazioni con l’obiettivo di protestare contro il blocco imposto alla Striscia di Gaza, segnala che persone a bordo sono state costrette a spostarsi a prua e a mettersi a terra dopo che gli assalitori avrebbero puntato laser e armi d’assalto.

Secondo i dati di tracciamento pubblici la flottiglia si trovava vicino all’isola di Creta quando sono iniziate le operazioni di avvicinamento. I partecipanti riferiscono di un’interruzione sistematica delle comunicazioni radio e del lancio di un SOS — ovvero un segnale di soccorso internazionale — chiedendo attenzione sulla sicurezza dei civili a bordo e denunciando quella che definiscono una intercettazione navale in acque internazionali.

Cosa raccontano gli attivisti

I racconti provenienti dalle imbarcazioni alternano testimonianze dirette e post sui canali della missione. Un’attivista italiana ripresa in video parla di gommoni e imbarcazioni militari che hanno circondato le prime unità, con procedure che i partecipanti definiscono intimidatorie: puntamento di laser, ordini in lingua non sempre identificata e la richiesta di assumere posture umilianti a bordo.

Tra i messaggi diffusi è presente l’allarme che una delle navi, identificata come Bianca (Italia), sarebbe stata sotto attacco, mentre numerose imbarcazioni risultano bloccate e impossibilitate a comunicare con l’esterno.

Perdita dei contatti e disagi a bordo

Fonti interne alla flottiglia segnalano che le radio sono state disturbate dopo l’avvicinamento di una grande nave militare non identificata e che, al momento, sarebbero perse le comunicazioni con 11 imbarcazioni. L’interruzione delle trasmissioni ha alimentato timori su possibili imbarchi forzati o sequestri di cittadini europei: rappresentanti della missione parlano di tentativi di intercettazione avvenuti mentre alcuni mezzi erano ancora in acque internazionali, definendo l’episodio come un potenziale superamento di limiti accettabili nelle operazioni di sicurezza marittima.

Riscontri ufficiali e posizioni delle autorità

Da parte israeliana una fonte di sicurezza ha confermato che la Marina israeliana ha dato corso a operazioni di intercettazione contro la flottiglia. Il Ministero degli Esteri di Israele ha inoltre attribuito alla manovra un movente politico, sostenendo che dietro alla provocazione vi sarebbero legami con Hamas e con provocatori professionisti che mirerebbero, secondo la versione ufficiale, a ostacolare passaggi diplomatici di rilievo. Queste accuse sono state rilanciate da canali di informazione israeliani che hanno ripreso la nota ministeriale.

Reazioni diplomatiche dall’Italia

Il governo italiano è stato informato dell’episodio: il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha attivato l’Unità di crisi e ha incaricato le ambasciate a Tel Aviv e ad Atene di ottenere chiarimenti dalle autorità coinvolte. L’obiettivo dichiarato è tutelare i cittadini italiani imbarcati e verificare i contorni dell’operazione in atto. La richiesta di chiarimenti mira anche a capire se le operazioni siano avvenute in conformità alle norme internazionali sul diritto di navigazione e sulla protezione dei civili in mare.

Implicazioni legali e scenari futuri

Sul piano giuridico l’episodio solleva questioni sensibili: la possibile azione su imbarcazioni in acque internazionali tocca i principi del diritto marittimo e delle convenzioni sulla sicurezza. Esperti citati dalla missione temono che l’uso di strumenti come il disturbo radiofonico o l’avvicinamento con mezzi veloci possa configurare violazioni dei diritti dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio. Sul fronte politico, la vicenda potrebbe riaccendere tensioni diplomatiche tra i paesi interessati e indurre organismi internazionali a richiedere verifiche indipendenti.

La situazione resta fluida: la flottiglia ha dichiarato l’intenzione di proseguire la rotta verso Gaza, mentre le autorità coinvolte mantengono posizioni divergenti sui fatti. Rimangono aperti i nodi sulla sicurezza dei civili a bordo, sul rispetto delle norme internazionali e sulle conseguenze diplomatiche che potrebbero seguire a un episodio di questa natura.