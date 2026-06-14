Come tecnologia, trattamento dell'acqua e AI stanno cambiando la preparazione del caffè e la cucina

Come tecnologia, trattamento dell'acqua e AI stanno cambiando la preparazione...

Come tecnologia, trattamento dell'acqua e AI stanno cambiando la preparazione...

Simonelli Group guida un progetto europeo per una stazione cucina e bevande intelligente, affiancato da soluzioni di trattamento acqua professionale e strumenti AI che aiutano a creare miscele e pianificare estrazioni. Due filoni tecnologici convergono su efficienza energetica, qualità sensoriale e praticità d'uso.

Simonelli Groupproduttore italiano di macchine professionali per il caffè con circa 190 dipendenti e un fatturato superiore a 120 milioni di euroè al centro di una trasformazione che unisce sostenibilità, automazione e qualità sensoriale. L’azienda opera in oltre 130 Paesiesportando più del 95% della produzione e gestendo una rete globale di otto filiali, partner commerciali e Experience Lab.

Il suo portafoglio comprende i brand Nuova SimonelliVictoria Arduino e 3TEMPciascuno orientato a segmenti diversi del mercato: dal mainstream al luxury, fino al brewing sperimentale.

Parallelamente all’evoluzione del prodotto, altri attori del settore stanno puntando su due elementi spesso sottovalutati: la qualità dell’acqua e l’uso dell’intelligenza artificiale per progettare miscele e ricette di estrazione.

Sullo sfondo di queste innovazioni si collocano sia iniziative di ricerca finanziate a livello europeo sia soluzioni commerciali presentate in contesti internazionali, con l’obiettivo comune di migliorare gusto, efficienza energetica e sostenibilità.

Il progetto IT SSHOCKS: una stazione cucina e bevande integrata e sostenibile

Il progetto di ricerca IT SSHOCKS nasce per sviluppare una piattaforma smart e ecosostenibile destinata agli ambienti professionali e domestici.

Con un finanziamento europeo di oltre 1,29 milioni di euro su un investimento complessivo di 2,27 milioniil consorzio coinvolge Simonelli Group insieme a ElicaMac e Deltacon il supporto scientifico dell’Università Politecnica delle Marche e dell’Università di Camerino. Al centro del progetto ci sono due stazioni complementari: una per la preparazione dei cibi che integra piano cottura, forno e cappa, e una per le bevande capace di gestire estrazioni calde e fredde.

Orchestratore energetico e integrazione con fonti rinnovabili

La novità principale è un controllore intelligente centralizzato definito come orchestratore energetico. Questo sistema raccoglie dati, monitora consumi e governa in tempo reale i carichi elettrici, assegnando priorità e coordinando riscaldamento e raffreddamento per evitare sovraccarichi. Progettato per integrarsi con impianti domestici fotovoltaici, il controllore adatta i cicli di lavoro in base alla disponibilità istantanea di energia, ottimizzando l’uso della potenza prodotta e riducendo sprechi.

Dal punto di vista dei materiali, il progetto favorisce l’uso di materiali riciclaticomponenti alleggeriti e superfici con proprietà antibatteriche per limitare l’impatto ambientale lungo il ciclo di vita. Il dimostratore integrato è stato completato a maggio 2026 ed è attualmente sottoposto agli ultimi test per validare le logiche avanzate di gestione energetica e l’interoperabilità fra le stazioni.

Acqua ottimizzata e AI sensoriale: due leve per migliorare la tazza

La cura dell’acqua di estrazione rappresenta un altro fronte di innovazione per bar e torrefazioni. Soluzioni professionali di trattamento e mineralizzazione mirano a ottenere matrici idriche ideali per l’estrazione, favorendo chiarezza aromatica, consistenza e protezione delle apparecchiature. Tecnologie di purificazione avanzata seguite da processi di rimineralizzazione consentono di creare un’acqua su misura che supporti l’estrazione ottimale dei composti di aroma e gusto.

Dimostrazioni e applicazioni pratiche

In occasione di eventi internazionali del settore, operatori e professionisti possono assaggiare l’effetto del trattamento acqua su caffè di diversi torrefattori. Percorsi dimostrativi evidenziano come la composizione dell’acqua influisca su dolcezza, equilibrio e corpo della bevanda e come la standardizzazione idrica migliori la riproducibilità della ricetta in diversi punti vendita.

Strumenti AI per creare miscele e ricette personalizzate

L’intelligenza artificiale sta diventando uno strumento quotidiano per chi desidera progettare miscele, pianificare estrazioni e archiviare risultati. Alcune applicazioni analizzano etichette o fotografie dei chicchi per suggerire parametri di estrazione quali temperatura dell’acquamacinatura e rapporto caffè-acqua; altre sfruttano l’analisi molecolare per prevedere i profili sensoriali dei caffè verdi, aiutando a combinare lotti con caratteristiche complementari prima della tostatura.

Altri tool fungono da taccuini intelligenti che memorizzano ricette e risultati fotografici, permettendo di affinare le miscele nel tempo, mentre piattaforme di profiling integrano feedback sensoriale dei clienti per perfezionare aroma e corpo. Anche strumenti generici di assistenza basati su prompt permettono di creare ricette usando ingredienti già disponibili in casa, rendendo l’esperienza di sperimentazione più accessibile agli appassionati.

La convergenza fra stazioni fisiche ad alta efficienza energetica, trattamento dell’acqua su misura e assistenza AI alla formulazione delle ricette apre nuove possibilità per bar, torrefazioni e consumatori: migliorare la qualità della tazza, ridurre l’impatto ambientale e semplificare la gestione operativa senza richiedere competenze tecniche avanzate.