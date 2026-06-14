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Ritrovata la 14enne scomparsa a Isola Capo Rizzuto: come sta?

Ritrovata la 14enne scomparsa a Isola Capo Rizzuto: come sta?

La minorenne è stata rintracciata dai Carabinieri della Compagnia di Crotone: ecco le sue condizioni.

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La ragazzina di 14 anni scomparsa da ieri mattina, 13 giugno 2026, a Isola Capo Rizzuto, in Calabria, è stata ritrovata dai Carabinieri. La minorenne si era allontanata da scuola dove doveva sostenere l’esame di terza media.

Isola Capo Rizzuto: ritrovata la 14enne scomparsa

Ieri mattina, sabato 13 giugno 2026, a Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, una ragazzina di 14 anni si è recata a scuola per sostenere l’esame di terza media ma non è mai entrata nell’edificio, sparendo nel nulla.

A lanciare l’appello tramite i social il Sindaco Mariagrazia Vittimberga. Subito sono partite le ricerche con i Carabinieri della Compagnia di Crotone che sono riusciti nella serata di ieri a ritrovare la minorenne all’interno di una casa abbandonata alla periferia del paese.

Ritrovata la 14enne scomparsa a Isola Capo Rizzuto: come sta?

Fortunatamente la ragazza di 14 anni scomparsa nel nulla a Isola Capo Rizzuto è stata ritrovata lo stesso giorno della scomparsa dai Carabinieri della Compagnia di Crotone.

La minorenne sta bene, le forze dell’ordine l’hanno comunque portata in ospedale per i controlli di routine dopo che in caserma ha incontrato la nonna con la quale vive. Si cerca di capire come mai la ragazzina si sia allontanata.

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