Prezzi carburanti: gasolio sotto i 2 euro in strada, in autostrada supera ancora la soglia

Il monitoraggio ufficiale registra benzina e diesel in calo sulla rete stradale nazionale il 14 giugno 2026, ma persistono incrementi in autostrada e tensioni legate al taglio dello sconto sulle accise e alle oscillazioni del prezzo del petrolio.

Nei monitoraggi più recenti del ministero delle Imprese e del Made in Italy si osservano movimenti significativi nei prezzi dei carburanti alla pompa. Il quadro mostra una diminuzione media lungo la rete stradale, mentre sulle tratte autostradali i listini restano più elevati, con implicazioni immediate per chi fa rifornimento in viaggio.

Le cifre ufficiali del l’Osservatorio prezzi fotografano la situazione in due date chiave: lunedì 8 giugno e domenica 14 giugno 2026 con evidenti scostamenti tra benzina e diesel e tra rete ordinaria e autostradale.

Prezzi medi rilevati: confronto tra 8 giugno e 14 giugno 2026

Secondo i dati resi noti per lunedì 8 giugno il prezzo medio in modalità self service sulla rete stradale nazionale era di 1,917 euro al litro per la benzina e di 2,004 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, nello stesso giorno, i valori medi erano più alti: 2,014 euro per la benzina e 2,090 euro al litro per il gasolio.

Nel rilevamento successivo, riferito a domenica 14 giugno 2026 si registra un calo sulla rete stradale con la benzina a 1,891 euro al litro e il gasolio a 1,998 euro al litro Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self sale a 1,984 euro per la benzina e a 2,078 euro per il gasolio, confermando uno scarto netto tra i due tipi di rete.

Significato degli scostamenti

La differenza tra rete stradale e autostradale è un elemento strutturale del mercato dei carburanti: margini, costi di gestione e dinamiche competitive locali contribuiscono a livelli di prezzo medi diversi. In questo contesto il ritorno del diesel sotto i 2 euro su strada rappresenta una momentanea riduzione per i consumatori, ma i valori autostradali segnalano come la soglia psicologica resti ancora rilevante per chi viaggia.

Accise, reazioni dei consumatori e fattori internazionali

Nei giorni che hanno preceduto il rilevamento del 8 giugno si è registrata una modifica dello sconto sulle accise applicate al gasolio: lo sconto è stato ridotto, passando da 10 a 5 centesimi al litro. Questo intervento fiscale ha inciso direttamente sui prezzi alla pompa, contribuendo al ritorno del diesel oltre i 2 euro in media nazionale self service nel periodo immediatamente successivo alla variazione.

Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori ha commentato l’effetto di questa scelta sottolineando l’impatto sui bilanci familiari e sui pendolari. Secondo Dona, la riduzione dello sconto delle accise ha determinato, tra il 6 giugno e i giorni successivi, un aggravio stimato in 90 cent per un pieno di 50 litri di gasolio in autostrada e di 1 euro e 20 cent lungo la rete stradale nazionale, portando la media oltre la soglia dei 2 euro in molte regioni.

Valutazioni su misure e scenari

Dona ha inoltre osservato che l’aumento non è stato pari alla mera traslazione dei 5 cent di accisa in più — spiegando che la componente Iva porta a un’incidenza effettiva di circa 6,1 cent — perché il prezzo industriale è nel frattempo diminuito, analogamente a quanto avvenuto per la benzina, il cui risparmio medio ha alleggerito parzialmente l’effetto. Tuttavia, il presidente dell’associazione dei consumatori ha definito la situazione vulnerabile rispetto alle oscillazioni del petrolio, usando l’immagine «Una pacchia destinata domani a svanire, visto il rincaro del petrolio di oggi» per indicare la possibile rapida inversione di tendenza.

Infine, sulla questione delle proroghe delle misure fiscali, Dona ha espresso la richiesta esplicita: “Chiediamo che il taglio delle accise fin da ora venga prorogato“. Nel dibattito sono poi intervenute valutazioni anche su possibili interventi alternativi come bonus o benefit aziendali, ma con critiche alla loro efficacia e alla copertura reale dei benefici per i pendolari e per la dinamica inflazionistica.