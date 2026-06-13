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Quarantena terminata in Novosibirsk dopo il crollo del bestiame

Quarantena terminata in Novosibirsk dopo il crollo del bestiame

La regione di Novosibirsk ha sollevato le restrizioni di quarantena dopo un'epidemia che ha portato all'abbattimento di migliaia di bovini. Scopri i dettagli e le conseguenze.

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La regione di Novosibirsk ha finalmente sollevato le restrizioni di quarantena imposte a causa di un’epidemia che ha colpito il bestiame locale. Questo evento ha portato all’abbattimento di circa 90.000 bovini in nove regioni russe, tra cui Novosibirsk, tra febbraio e marzo di quest’anno.

Le autorità russe hanno attribuito questa drastica misura alla rabbia e a una forma mutata insolita di pasteurellosi.

Tuttavia, le speculazioni continuano, con alcune voci che suggeriscono un possibile focolaio di afta epizooticauna malattia altamente contagiosa e spesso fatale.

L’impatto economico e le perdite

Nella sola Novosibirsk, si stima che metà dei 6.800 bovini nelle aziende agricole colpite siano stati macellati, causando perdite superiori a 235 milioni di rubli (circa $3,1 milioni).

La decisione di sollevare la quarantena è stata annunciata venerdì dal ministero regionale dell’agricoltura, che ha dichiarato: “Tutte le restrizioni di quarantena introdotte a causa di una malattia infettiva tra il bestiame sono state ufficialmente sollevate”.

Il capo del dipartimento veterinario regionale ha aggiunto che la carne bovina e altri prodotti animali che hanno superato l’ispezione veterinaria possono ora essere venduti liberamente in tutta la regione.

Inoltre, il trasporto di bestiame all’interno della regione è stato riaperto sotto la stretta supervisione di specialisti veterinari.

Le speculazioni e le risposte ufficiali

Nonostante le affermazioni delle autorità, il servizio estero del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha suggerito che gli abbattimenti potrebbero essere stati una risposta a un focolaio non confermato di afta epizootica. Questa teoria ha guadagnato credibilità dopo che il Kazakistan ha vietato le importazioni di carne e bestiame russi.

Tuttavia, il servizio veterinario russo ha respinto queste accuse, mantenendo la posizione ufficiale che la causa degli abbattimenti fosse la rabbia e la pasteurellosi. La situazione rimane complessa, con implicazioni significative per l’industria agricola e la sicurezza alimentare nella regione.

Mentre Novosibirsk cerca di riprendersi da questa crisi, le domande sull’origine esatta dell’epidemia e le misure preventive future rimangono aperte. La ripresa economica e la ricostruzione della fiducia nel settore agricolo locale saranno sfide cruciali nei mesi a venire.

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