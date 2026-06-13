Stretto di Hormuz, Tel Aviv e Libano: gli ultimi sviluppi delle crisi in Medio Oriente

Le tensioni in Medio Oriente continuano a crescere, con episodi di violenza che si susseguono in diverse aree strategiche. Lo Stretto di Hormuzcrocevia cruciale per il traffico marittimo internazionale, è stato teatro di un nuovo attacco da parte dell’Iranmentre in Israele un attentato terroristico ha causato vittime e feriti. Nel frattempo, i raid israeliani nel Libano stanno complicando ulteriormente i già delicati negoziati di pace.

La situazione è particolarmente critica nello Stretto di Hormuz, dove le forze statunitensi hanno neutralizzato diversi droni d’attacco unidirezionali lanciati dall’Iran. Secondo quanto riferito dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom)i droni sono stati tutti abbattuti nelle ultime ore, garantendo la continuità del traffico commerciale. Il corridoio marittimo rimane aperto, ma la minaccia persiste, con le forze americane pronte a difendersi da eventuali ulteriori aggressioni.

Attentato terroristico a Tel Aviv: due morti e sei feriti

Nel frattempo, in Israeleun attentato terroristico ha colpito la città di Tel Avivcausando un morto e sei feriti. La sparatoria è avvenuta a Kochav Ya’ira nord di Tel Aviv, nella regione di Sharon. Le forze dell’Idf hanno fermato entrambi i terroristi coinvolti, identificati come palestinesi.

Uno dei due era residente a Tayibeuna città araba non lontana dal luogo dell’attacco.

Secondo quanto riportato, uno dei terroristi ha utilizzato un mitra artigianale chiamato “Carlo”noto anche come Carl Gustav. La vittima dell’attentato è un colono israeliano. Le immagini diffuse sui social mostrano il momento in cui le forze israeliane hanno fatto irruzione nella casa del presunto terrorista a Tayibe. Hamas ha elogiato i terroristi, definendo l’attacco una risposta alla continua aggressione contro Gaza e ai crimini di giudaizzazione.

Raid israeliani in Libano: una dozzina di morti e negoziati di pace a rischio

La spirale di violenza si è estesa anche al Libanodove gli attacchi israeliani contro il sud del paese sono continuati durante la notte e nelle prime ore del mattino. Tra i luoghi colpiti figurano Qalawiyaal-QatraniByblos e Deir Kifanel distretto di Tiro. Anche le città di Barashit e Chaqra hanno subito bombardamenti di artiglieria intermittenti.

Questi attacchi hanno causato una dozzina di morti e stanno complicando i negoziati di pace tra Usa e Iran. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che non procederà con l’ultima bozza dell’accordo di cessate il fuoco con Beirut finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. “Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione”ha affermato Netanyahu.

La situazione rimane estremamente delicata, con la minaccia di una escalation che potrebbe avere ripercussioni su tutta la regione. Le forze internazionali sono in allerta, pronte a intervenire per prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la stabilità in un’area già profondamente segnata dai conflitti.