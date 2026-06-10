Grande operazione a Roraima: 108 migranti cubani recuperati dalla polizia federale

Un'operazione della polizia federale in Roraima ha portato al recupero di 108 cittadini cubani trasportati in condizioni precarie; i dettagli mostrano come l'aumento delle richieste di asilo cubane e le restrizioni sui rifornimenti energetici stiano aggravando la crisi umanitaria

Un intervento della polizia federale brasiliana ha portato al recupero di 108 cittadini cubani trovati mentre venivano trasportati verso l’interno del Paese. L’operazione, condotta nello stato di Roraimaè stata descritta dalle autorità come un salvataggio umanitario e si inserisce in un più ampio quadro di flussi migratori in crescita dalla Cuba verso il Brasile.

Le autorità hanno dichiarato che i migranti sono stati trasferiti alle forze di polizia statali per le procedure di regolarizzazione dell’immigrazione e il successivo invio alla rete di assistenza sociale. Nel corso dell’azione sono stati arrestati cinque presunti trafficanti noti come coyotesaccusati di organizzare i viaggi in condizioni pericolose.

Dettagli dell’operazione e numeri chiave

L’intervento è avvenuto nell’ambito di un’iniziativa di sicurezza stradale lanciata a dicembre 2026, denominata Operation Safe Route. Le forze di polizia riferiscono che si è trattato del più grande evento di questo tipo registrato nello stato di Roraima: in un’unica giornata sono stati recuperati 108 migranti provenienti da Cuba. Le attività hanno incluso tre arresti separati su distinti veicoli; in uno dei convogli la polizia ha trovato 39 cubani, compresi minori, trasportati in condizioni definite precarie.

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In due momenti distinti le autorità hanno inoltre rinvenuto 8 persone dopo il sequestro di un veicolo che aveva attraversato illegalmente il confine e, seguendo un altro mezzo sospetto, hanno scoperto una residenza dove erano ospitati 61 migranti. Complessivamente, da giugno 2026 le operazioni nelle vie di accesso dello stato hanno portato al recupero di circa 297 migranti e richiedenti asilo, in prevalenza provenienti da Cuba.

Contesto migratorio e cause emerse

Secondo i dati ufficiali citati dalle autorità brasiliane, il fenomeno dell’immigrazione cubana verso il Brasile ha mostrato una ripresa decisa a partire dal 2026. Nel 2026 le richieste di protezione internazionale presentate da cittadini cubani hanno superato quelle dei venezuelani, con oltre 40.000 istanze registrate nel report annuale del Ministero della Giustizia.

Le cause indicate nell’analisi governativa comprendono una profonda crisi economica sull’isola e l’impatto di misure esterne che hanno limitato i rifornimenti di carburante: dall’inizio dell’anno non sono arrivati carichi stranieri di petrolio se non un’unica nave russa, e sono state minacciate sanzioni verso paesi che avessero cercato di fornire rifornimenti. Questo scenario ha contribuito a interruzioni nei servizi pubblici, blackout estesi e difficoltà di accesso a beni essenziali come cibo e farmaci, fenomeni che secondo le autorità hanno spinto molte persone a cercare vie d’uscita.

Il rapporto ministeriale avverte inoltre che se dovessero intensificarsi le tensioni geopolitiche tra gli Stati Uniti e Cuba, la pressione migratoria verso il Brasile potrebbe aumentare ulteriormente. In questo contesto, le rotte via terra attraverso gli stati settentrionali amazzonici, in particolare Roraima e Amapárimangono i principali punti di arrivo: insieme ospitano circa il 57,6 percento dei cubani residenti in Brasile.

Modalità di ingresso e segmentazione dei flussi

Le autorità osservano una differenziazione nei canali d’ingresso: chi dispone di maggiori risorse tende a volare verso centri urbani come São Paulomentre le persone con minori mezzi percorrono rotte terrestri che passano per paesi limítrofi, spesso usando la Guyana come punto di transito verso il territorio brasiliano.

Le forze di polizia hanno sottolineato che i viaggi organizzati dai trafficanti ignorano ogni standard di dignità e sicurezza stradale, con mezzi non adeguati e persone che spesso restano senza cibo per giorni. L’arresto dei cinque sospettati e il trasferimento dei migranti alle strutture competenti fanno parte di un’azione coordinata per contrastare il traffico umano e garantire assistenza immediata.

La dinamica osservata a Roraima rappresenta un punto di osservazione significativo per comprendere come crisi economiche e misure internazionali possano tradursi rapidamente in movimenti migratori su larga scala, con impatti umanitari e di ordine pubblico che richiedono interventi sul piano della protezione e della cooperazione regionale.