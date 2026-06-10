Come le crisi geopolitiche influenzano la Borsa di Tokyo

Le recenti escalation in Medio Oriente stanno avendo ripercussioni significative sui mercati finanziari, con la Borsa di Tokyo che registra un calo dello 0,71%

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente continuano a influenzare i mercati finanziari globali, con la Borsa di Tokyo che apre la seduta in territorio negativo. La ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iranunitamente all’avanzata dell’esercito israeliano nel sud del Libanoha creato un clima di incertezza tra gli investitori.

In un contesto così volatile, il listino Nikkei ha registrato un calo dello 0,71%scendendo a 64.949,45 punti.

Questo ribasso, pari a 467 punti, è stato trainato principalmente dal settore tecnologico, che continua a subire pressioni.

L’impatto sul mercato dei cambi

Non solo le borse, ma anche il mercato dei cambi sta risentendo delle tensioni. Lo yen ha registrato una svalutazione rispetto al dollaroscambiato a 160,30. Anche rispetto all’eurola moneta giapponese tratta poco sopra un livello di 185.

Questo movimento riflette la percezione di rischio tra gli investitori, che tendono a cercare rifugio in valute considerate più stabili in periodi di incertezza. La Borsa di Tokyoin particolare, è sensibile a queste dinamiche a causa della sua forte esposizione ai mercati globali.

Le ripercussioni sul settore tecnologico

Il settore tecnologico, già sotto pressione per altri fattori, ha subito un ulteriore colpo a causa delle tensioni geopolitiche.

Le aziende tecnologiche giapponesi, molte delle quali dipendono da catene di approvvigionamento globali, sono particolarmente vulnerabili a qualsiasi interruzione nel Medio Oriente.

Le interruzioni nelle forniture e l’aumento dei costi energetici possono avere un impatto significativo sui margini di profitto. Questo spiega perché il settore tecnologico è stato uno dei più colpiti dal recente calo del Nikkei.

In conclusione, le tensioni in Medio Oriente stanno avendo un impatto significativo sui mercati finanziari, con la Borsa di Tokyo che registra un calo dello 0,71%. Il settore tecnologico è particolarmente colpito, mentre il mercato dei cambi riflette la crescente incertezza tra gli investitori.