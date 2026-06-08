Il sei giugno è stato il giorno dell’ok ad un ulteriore taglio delle accise per i carburanti sino al 3 di luglio una situazione voluta dal governo per mitigare l’impennata dai prezzi che da fine marzo, data di inizio del conflitto USA-Iran ha visto il carburante crescere a dismisura, rappresentando un problema per gli italiani.

Il decreto voluto dal governo ed il risparmio per i cittadini

Il ministro dell’economia Giorgietti ha approvato lo scorso venerdì 6 giugno il decreto che certifica il taglio delle accise sino al 3 luglio. In particolare la misura è atta a colpire chi ha un’automobile diesel dato che il prezzo del gasolio è più alto rispetto alla benzina.

Lo sconto della manovra è di 5 centesimi per chi ha un’auto a gasolio, il prezzo non ha subito sconti invece per chi possiede un’auto a benzina.

Questo ulteriore ribasso avrebbe dovuto vedere dei benefici per i cittadini che invece si ritrovano il prezzo costantemente sopra i 2 euro nonostante il costo al barile sta scendendo.

Il governo dal canto suo spera in una rapida risoluzione nel conflitto, ma anche se questa accadesse l’impatto in positivo lo si vedrebbe forse nel lungo termine e non nell’immediato.

I prezzi del gasolio regione per regione

Ad oggi, lunedì 8 giugno, i prezzi del gasolio vedono un superamento della quota dei 2 euro al litro in 14 regioni su 20. Le restanti sei sono però in prossimità di questo limite.

Le 14 regioni dove il gasolio è sopra i 2 euro al litro in modalità Self Service sono : Basilicata; Calabria; Friuli Venezia-Giulia; Liguria; Lombardia; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Valle D’Aosta; Provincia di Bolzano; Provincia di Trento.

Di seguito le sei regioni dove il prezzo è inferiore: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche e Umbria, hanno un costo del gasolio al self-service al di sotto dei 2 euro/litro.