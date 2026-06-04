Mercati europei in attesa: Milano sorvegliata, Parigi in testa

I mercati europei hanno chiuso in territorio positivo con Parigi in testa e Piazza Affari sulle sue, in attesa di sviluppi dal Medio Oriente. A Milano spiccano i movimenti su Diasorin ed EssilorLuxottica, mentre energia e spread restano relativamente stabili.

I mercati azionari del Vecchio continente hanno registrato una sessione complessivamente positiva, sebbene priva di grandi segnali direzionali, con operatori che rimangono in attesa di maggiori novità dal Medio Oriente. L’andamento è apparso guidato da alcuni titoli specifici e da notizie societarie che hanno attirato l’attenzione degli investitori, mentre i principali indicatori macro e i dati sulle materie prime hanno contribuito a un quadro di relativa stabilità.

Parigi protagonista e titoli difesa in evidenza

La piazza migliore è stata senza dubbio Parigi, che ha chiuso con un incremento dell’1,1%. La performance è stata favorita dalla buona tenuta dei comparti legati ai satelliti e alla difesa, oltre che dalla spinta di un grande gruppo del lusso e dell’occhialeria: EssilorLuxottica ha segnato un rialzo del 3,8%, portandosi a 176 euro per azione dopo la notizia dell’intesa tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico nel percorso di riassetto di Delfin.

Questo tipo di notizia societaria ha funzionato da catalizzatore in un contesto di mercati altrimenti cauti.

Reazioni nei principali listini

Altri mercati importanti hanno mostrato variazioni più contenute: Francoforte e Madrid si sono mossi in rialzo di circa mezzo punto percentuale, mentre Amsterdam, Londra e Milano hanno chiuso con aumenti più moderati, attorno allo 0,2%.

Questo comportamento a ondate riflette una situazione in cui gli investitori preferiscono posizioni selettive piuttosto che movimenti ampi e generalizzati.

Piazza Affari: titoli in evidenza e voci di mercato

A Milano, il titolo che ha attirato maggiormente l’attenzione è stato Diasorin, che ha registrato un balzo del 7,2% sulla scia di indiscrezioni riportate dal sito finanziario Betaville circa un possibile interesse sul gruppo, fino a un ipotetico takeover. Va sottolineato che si tratta di voci ricorrenti nelle dinamiche di M&A nel settore, ma hanno comunque avuto un impatto sui corsi.

Altri nomi sotto la lente

Nel listino milanese hanno avuto performance positive anche Brunello Cucinelli, Fineco e Azimut, tutti in rialzo di oltre due punti percentuali. Le banche, in generale, si sono mantenute tranquille. Tra i ribassi spicca invece Pirelli, che ha perso l’1,3% dopo un report notturno della società di ricerca americana Grizzly Research con accuse sui rapporti con la Russia e presunte vendite di pneumatici all’esercito di Mosca. Anche Stm e Prysmian hanno ceduto più di due punti percentuali.

Energia, cambio e tassi: segnali di stabilità

Sul fronte delle materie prime energetiche, il gas europeo è rimasto sostanzialmente stabile: il future con consegna a luglio sul mercato di Amsterdam ha chiuso leggermente sotto la parità, a -0,1%, con un prezzo di 48,8 euro al Megawattora. Il petrolio ha mostrato una correzione più netta, con una discesa del 3% che ha riportato il greggio a quota 93 dollari al barile. Questi movimenti hanno contribuito a ridurre parte delle pressioni inflazionistiche percepite sul breve periodo.

Spread e cambio

Lo spread tra BTP e Bund decennali si è mantenuto stabile, chiudendo la seduta a 74,5 punti base, quasi invariato rispetto all’avvio. Sul fronte valutario, l’euro ha guadagnato terreno nei confronti del dollaro, con un apprezzamento dello 0,2% fino a quota 1,162, contribuendo a un quadro complessivamente calmo sul mercato dei cambi.

In sintesi, la seduta si è chiusa con segnali prevalentemente positivi ma senza derive forti: i movimenti sono stati guidati da notizie societarie e da prese di posizione su singoli titoli più che da una direzione univoca dei mercati. Gli operatori rimangono in attesa di sviluppi sul fronte geopolitico del Medio Oriente, che potrebbero condizionare i prossimi giorni di contrattazione.