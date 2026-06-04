Archiviazione per Dell'Utri e Berlusconi: reazioni e nodi aperti sulla giustizia italiana

Archiviazione per Dell'Utri e Berlusconi: reazioni e nodi aperti sulla giusti...

Archiviazione per Dell'Utri e Berlusconi: reazioni e nodi aperti sulla giusti...

L'archiviazione decisa dal gip di Firenze sul filone che riguardava presunti mandanti esterni alle stragi del 1993 ha suscitato dure reazioni politiche: Marina Berlusconi parla di emergenza della giustizia e solleva la questione della responsabilità civile dei magistrati. Il provvedimento mette fine, per ora, a un capitolo che conta già cinque archiviazioni precedenti e rilancia interrogativi su altri filoni collegati.

La decisione del gip del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, di disporre l’archiviazione delle accuse rivolte a Marcello Dell’Utri e a silvio berlusconi nell’ambito delle indagini sui presunti mandanti esterni delle stragi del 1993 ha riacceso il dibattito pubblico sul funzionamento del sistema giudiziario italiano. Si tratta della sesta archiviazione su questo filone, che riguarda attentati compiuti a Firenze, Roma e Milano e il tentato attacco allo stadio Olimpico.

La reazione di Marina Berlusconi e il tema della giustizia

Marina Berlusconi ha commentato il provvedimento sottolineando come l’intera vicenda dimostri «in quali condizioni si trovi la giustizia italiana». Da cittadina che, dice, ha assistito a numerosi «disastri giudiziari», ha esortato la politica a non accantonare la questione: secondo lei i nodi da sciogliere sono numerosi, a cominciare dall’assenza di una vera responsabilità civile dei magistrati.

Ha inoltre richiamato la bandiera del garantismo, che a suo avviso non può essere abbassata.

Il riferimento al referendum

Nelle sue osservazioni Marina Berlusconi ha richiamato anche l’esito di un recente referendum, definendone la sconfitta «un’immensa occasione perduta per il nostro Paese», e collegando questo esito alla necessità di ripensare strumenti e regole che governano la magistratura e le garanzie processuali.

Gli aspetti giudiziari dell’archiviazione

Il gip ha motivato il decreto rilevando la mancanza di elementi concreti che dimostrino contatti diretti tra Cosa Nostra e i due indagati nell’ambito di questo specifico filone. Il provvedimento, firmato lo scorso 15 gennaio, segue una lunga serie di indagini e archiviazioni: la complessa inchiesta sulla stagione delle stragi è stata più volte riaperta e chiusa, con archiviazioni precedenti che in alcuni casi sono state tecniche per consentire ulteriori accertamenti.

Il percorso delle indagini

Le indagini erano state concentrate sotto la competenza della Dda di Firenze, guidata oggi da Rosa Volpe, vista la gravità dell’episodio di via dei Georgofili, dove persero la vita anche due bambine, le sorelle Nencioni. I termini processuali che hanno portato all’ultimo provvedimento non erano prorogabili, e la decisione del gip chiude, almeno per ora, questo capitolo investigativo.

Filoni collegati e punti ancora aperti

Accanto all’archiviazione principale restano attivi altri filoni che emergono dall’inchiesta complessiva. Tra questi figura la posizione di Rosa Belotti, sospettata di essere la donna vista a bordo dell’autobomba secondo alcuni testimoni. Un altro filone riguarda l’ex comandante del Ros, il generale Mario Mori, indagato per l’ipotesi di favoreggiamento per presunte omissioni rispetto ai piani stragisti. Inoltre è in corso il processo che vede imputato Salvatore Baiardo, accusato di calunnia in relazione a una foto che coinvolgerebbe personalità pubbliche.

Implicazioni per la ricostruzione storica

La vicenda ha rilevanze non solo giudiziarie ma anche storiche e politiche: per anni la narrazione pubblica ha oscillato tra indagini, ipotesi e versioni alternative sugli mandanti delle stragi. La nuova archiviazione viene letta da alcune parti politiche come la conferma di una «verità storica» che esclude legami tra i protagonisti politici citati e la criminalità organizzata, mentre altre voci richiamano alla prudenza e alla necessità di chiarire definitivamente tutti i punti oscuri.

Ripercussioni politiche e prospettive

La decisione del tribunale ha scatenato reazioni politiche di varia natura: esponenti di diverse forze hanno rivendicato che le sentenze e gli atti giudiziari abbiano rimosso ombre e sospetti, mentre gruppi e osservatori esterni segnalano come la sequenza di archiviazioni e riaperture metta in evidenza criticità del sistema investigativo e processuale. La richiesta di Marina Berlusconi che la politica non abbandoni il tema della giustizia riporta al centro del confronto pubblico questioni di riforma e responsabilità, a cominciare da quella civile dei magistrati evocata nelle sue dichiarazioni.

Quel che rimane è un tessuto di fatti, indagini e vittime che necessita di risposte chiare. L’archiviazione emessa a Firenze segna una tappa importante, ma non chiude del tutto il quadro: restano infatti aperti interrogativi sulle dinamiche storiche e su altri filoni d’indagine collegati, e la discussione politica e giudiziaria su questi temi sembra destinata a proseguire.