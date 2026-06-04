La tragedia nel pomeriggio di ieri: lo scontro violento è stato tra uno scooter e un'auto.

Terribile incidente stradale sulla tangenziale di Napoli: nello scontro violento tra auto e scooter ha perso la vita un uomo di 66 anni.

Terribile incidente stradale in tangenziale a Napoli: scontro tra scooter e auto

Terribile incidente stradale sulla tangenziale di Napoli, direzione Pozzuoli, che ha visto protagoniste un’auto e uno scooter, che si sono scontrati violentemente.

Subito sono giunti sul posto i soccorritori del 118 e le autorità, queste ultime al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Tragedia sulla tangenziale di Napoli, incidente gravissimo: chi è la vittima

Uno scooter, guidato da un 66enne, si è scontrato violentemente contro un’auto guidata da un 45enne sulla tangenziale di Napoli, direzione Pozzuoli.

Le condizioni del centauro sono apparse subito disperate, a nulla è infatti servito l’intervento dei soccorsi, l’uomo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale a causa delle ferite riportate. La vittima si chiamava Riccardo Autieri, era un ingegnere e aveva 66 anni. Lascia la moglie e i figli. L’uomo alla guida dell’auto sarebbe stato denunciato per omicidio stradale, sequestrati smartphone e patente, sarà sottoposto ai test tossicologici.

Ancora al vaglio degli inquirenti l’esatta dinamica di questo terribile incidente costato la vita al 66enne.