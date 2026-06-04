Il ruolo di Stefano De Martino nella vicenda di Belen Rodriguez: cosa è successo il 25 maggio

La cronaca ricostruisce la mattina del 25 maggio quando, secondo Oggi, Stefano De Martino è intervenuto al fianco di Belen Rodriguez, convincendola ad aprire la porta ai Vigili del fuoco e a farsi ricoverare. Tra conferme pubbliche e vicinanza familiare, emergono anche i precedenti del 23 maggio legati a incidenti stradali.

La vicenda che ha visto protagonista Belen Rodriguez la mattina del 25 maggio è stata ricostruita dal settimanale Oggi, che ha messo in luce il coinvolgimento diretto di Stefano De Martino. Le informazioni ufficiali indicano che, in seguito a un episodio di malessere, sono intervenute le forze di soccorso, tra cui la Polizia locale, i Vigili del fuoco e un’ambulanza; la situazione si è poi conclusa con un ricovero in codice giallo al Policlinico e il ritorno della showgirl nel suo appartamento di Milano, in zona Brera.

La presenza di Stefano: cronologia e testimonianze

Secondo la ricostruzione riportata da Oggi e rilanciata in trasmissioni e interventi pubblici, Stefano De Martino sarebbe arrivato sul posto dopo essere stato avvisato dell’accaduto. Il direttore del settimanale, Andrea Biavardi, ospite a La Volta Buona con Caterina Balivo, ha commentato la situazione sottolineando che “Lui è sul serio accanto alla Rodriguez” e che il conduttore si sarebbe precipitato a starle vicino, rinunciando anche ad alcuni impegni lavorativi per farlo.

Media e dichiarazioni pubbliche

Nei ricordi pubblici della coppia compaiono anche parole di affetto e sostegno reciproco: in passato Belen aveva dichiarato “Per Stefano ci sarò sempre” e “Credo che anche lui ci sarà per me”, frasi che, alla luce degli eventi del 25 maggio, sono state ripescate dai media per sottolineare la continuità di un rapporto di cura e protezione.

La dinamica raccontata da Oggi pone De Martino come figura di mediazione con le forze dell’ordine, così da agevolare l’accesso dei soccorsi nell’appartamento della showgirl.

La mattina dell’intervento e il ricovero

Le fonti riferiscono che, all’arrivo delle squadre di soccorso, la situazione appariva delicata: Belen Rodriguez era confusa e visibilmente provata da un crollo emotivo. I soccorritori hanno seguito i protocolli, bloccando la strada come previsto, e dopo una fase di trattativa la donna ha accettato il trasporto in ospedale. Il successivo rientro a casa sarebbe avvenuto con l’assistenza dello stesso De Martino, che secondo Oggi si è occupato del rientro dall’ospedale fino all’appartamento in Brera.

Supporto familiare e rete di amici

Nel quadro del sostegno a Belen, è stato segnalato anche l’intervento dei familiari e di persone della sua cerchia più stretta. In particolare la figlia Luna Mari era con il padre, Antonino Spinalbese, mentre il primogenito Santiago trascorreva il weekend con l’altro genitore, che vive nelle vicinanze. Tra gli amici vicini alla showgirl figura Patrizia Griffini, nota per la partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello, segnalata come presente e di supporto nei giorni successivi.

Eventi precedenti: il caso del 23 maggio e le conseguenze

Alla luce di quanto accaduto il 25 maggio, la stampa ha riportato anche un episodio stradale verificatosi il 23 maggio. In quella data sarebbero emerse segnalazioni relative a un tamponamento che coinvolgeva il veicolo guidato dalla showgirl e altri mezzi, con alcune persone che avrebbero riportato lesioni lievi con prognosi di 5 giorni. Le notizie parlano di possibili denunce per omissione di soccorso; il collegamento tra quegli eventi e il successivo malessere del 25 maggio è stato messo in rilievo dai cronisti come parte del contesto che ha preceduto il ricovero.

Implicazioni giudiziarie e mediatiche

L’attenzione su questi episodi ha generato domande sia sul piano legale che su quello dell’attenzione pubblica: fonti giornalistiche hanno indicato l’avvio di accertamenti e segnalazioni da parte delle persone coinvolte. Nel frattempo, la protezione della privacy e la gestione dei rapporti familiari sono rimaste temi centrali, mentre amici e collaboratori hanno coordinato la presenza accanto a Belen in modo discreto.

Che cosa cambia ora

Dal quadro emerso, risulta evidente che la vicenda ha messo in luce la rete di relazioni che circonda la showgirl: la presenza di Stefano De Martino, l’intervento della famiglia e l’attenzione dei media mostrano come, in situazioni di emergenza, il supporto personale e logistico diventi determinante. Le dichiarazioni pubbliche e le ricostruzioni del settimanale Oggi contribuiscono a delineare un’immagine di assistenza continuativa nei confronti di Rodriguez nelle ore successive al malore.

Resta intanto da chiarire l’esito delle indagini relative agli incidenti del 23 maggio e il quadro complessivo degli eventi che hanno portato al ricovero. Per ora, le fonti concordano sul fatto che De Martino abbia avuto un ruolo chiave nel facilitare l’intervento dei soccorsi e nel garantire il ritorno della showgirl a casa, confermando una vicinanza concreta nei momenti di difficoltà.