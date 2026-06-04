El Niño sta per tornare e, secondo gli esperti, si tratterà di un super El Niño, con record di caldo ed eventi estremi. L’Onu, infatti, ha lanciato l’allarme.

Meteo, arriva il super El Niño: caldo record ed eventi estremi

Già da qualche settimana gli esperti avevano annunciato il ritorno de El Niño che però, in questo 2026, dovrebbe addirittura un super El Niño, con record di caldo ed eventi estremi.

A confermarlo anche la l’Organizzazione Metereologica Mondiale (Omm) dell’Onu, secondo cui appunto il fenomeno climatico ciclico e naturale che porterà a un aumento delle temperature e che intensificherà gli eventi estremi è praticamente dietro l’angolo.

Meteo, in arrivo un super El Niño: l’Onu lancia l’allarme

L’Onu ha lanciato l’allarme. Al 95% arriva El Niño, farà sempre più caldo e ci sarà un aumento di eventi estremi.

C’è l’80% di possibilità che si formi durante l’estate il 90% invece che vada avanti sino a novembre. Come riportato dal Corriere della Sera, queste le parole del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres: “getterà benzina sul fuoco di un mondo che si sta già riscaldando.” Gli scienziato hanno inoltre da tempo avvertito che questo potrebbe essere il più intenso di questo secolo, proprio per questo gli è stato dato il nome di Super El Niño.