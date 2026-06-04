Patto Mediterraneo: Zingaretti (Pd), “Eu rilancia dialogo e integrazione con università e imprese”

“Purtroppo il Mediterraneo è tornato ad essere il luogo dei conflitti, dell'odio, dei muri, delle guerre, e l'Unione Europea ha deciso di avviare un percorso di rilancio del dialogo, dell'integrazione, non aspettando che i governi cambino opinione, ma scommettendo sulle persone. Si sono individua...

“Purtroppo il Mediterraneo è tornato ad essere il luogo dei conflitti, dell’odio, dei muri, delle guerre, e l’Unione Europea ha deciso di avviare un percorso di rilancio del dialogo, dell’integrazione, non aspettando che i governi cambino opinione, ma scommettendo sulle persone. Si sono individuate una serie di azioni che coinvolgano le università del Mediterraneo, le imprese del Mediterraneo, le start-up, le scuole del Mediterraneo, affinché si costruisca un processo di incontro, crescita comune, convergenza di interessi, di dialogo, come grande obiettivo per cambiare una situazione che tutti riconoscono è drammatica.

Stiamo parlando di oltre 500 milioni di persone che si affacciano nel Mediterraneo.” Così Nicola Zingaretti, capodelegazione del Partito democratico a Bruxelles e relatore del rapporto sul Patto Ue per il Mediterraneo, di cui ha presentato le nuove proposte in un rapporto alla commissione Affari esteri dell’Eurocamera.

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