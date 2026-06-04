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La guerra arriva a San Pietroburgo: Kiev colpisce la “Davos russa” - Notizie dall'Ucraina podcast

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Droni ucraini su terminal petroliferi, infrastrutture militari e porto di Kronstadt nel giorno di apertura dello Spief, la vetrina economica del Cremlino. Mentre Rutte arriva a Kiev e Zelensky ammette che l’Ucraina non è più la prima priorità per gli Usa, l’Europa prova a prepararsi a un poss...

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Droni ucraini su terminal petroliferi, infrastrutture militari e porto di Kronstadt nel giorno di apertura dello Spief, la vetrina economica del Cremlino. Mentre Rutte arriva a Kiev e Zelensky ammette che l’Ucraina non è più la prima priorità per gli Usa, l’Europa prova a prepararsi a un possibile negoziato senza farsi scavalcare.

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