La terra trema ancora in Italia, questa mattina all’alba è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3 con epicentro tra Campania e Basilicata. I dettagli.

La terra trema ancora: forte scossa di terremoto di magnitudo 3

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata in Italia questa mattina, giovedì 4 giugno 2026, all’alba.

Secondo i rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto un’intensità pari magnitudo 3, con epicentro dell’area del comune di Moliterno, in provincia di Potenza, in Basilicata, ma che è stata avvertita anche in Campania, nel Vallo di Diano, zona Sud della provincia di Salerno. L’Ingv-Roma ne ha certificato la profondità a 13 km.

Terremoto di magnitudo 3: epicentro tra Basilicata e Campania

Come visto questa mattina all’alba è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3 in Basilicata, ma avvertita anche in Campania. Fortunatamente non si registrano danni a persone o a cose. La scossa è stata avvertita in diverse zone, nella Val D’Agri, nei centri di Tramutola, Grumento, Nova, Sarconi e Montesano sulla Marcellana.

Secondo i rilievi dell’Ingv, l’evento sismico è stato seguito da una seconda scossa, sempre con epicentro a Moliterno ma con intensità molto ridotta, inferiore a magnitudo 1.