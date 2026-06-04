La morte di Henry Nowak, un giovane studente di 18 anni, ha scatenato una tempesta di polemiche nel Regno Unito, riaprendo il dibattito sulle discriminazioni razziali nelle forze di polizia. Le immagini delle telecamere a corpo degli agenti, che mostrano Nowak morente ammanettato, hanno suscitato indignazione e portato a un’ampia discussione su come la polizia gestisce i casi che coinvolgono minoranze etniche.

Le circostanze dell’omicidio e la risposta della polizia

La sera del 3 dicembre 2026, Henry Nowak è stato accoltellato a morte da Vickrum Digwa, un uomo di 23 anni, a Southampton. Le telecamere a corpo degli agenti hanno mostrato una scena sconvolgente: Nowak, ferito a morte, è stato ammanettato e arrestato nonostante ripetesse di non riuscire a respirare.

Gli agenti hanno creduto alla falsa accusa di Digwa, che affermava di essere stato insultato razzialmente dalla vittima.

Le indagini e le scuse della polizia

L’Independent Office for Police Conduct (IOPC) ha avviato un’indagine sulle azioni degli agenti, mentre il capo della polizia di Hampshire, Alexis Boon, ha presentato le sue scuse alla famiglia Nowak.

Boon ha espresso il suo dispiacere per il trattamento riservato al giovane e ha confermato che uno degli agenti coinvolti ha lasciato la forza per motivi non correlati, mentre altri tre non sono più in servizio attivo.

Il dibattito sul ‘two-tier policing’

Il caso di Henry Nowak ha riacceso il dibattito sul cosiddetto two-tier policing, l’accusa che le forze di polizia trattino diversamente le minoranze etniche per evitare accuse di razzismo. Alcuni agenti hanno dichiarato di sentirsi sotto pressione a causa delle numerose critiche ricevute negli ultimi anni per il trattamento delle minoranze, portandoli a essere eccessivamente cauti in casi simili.

Le reazioni politiche e sociali

Il primo ministro Keir Starmer ha accusato i leader di destra di sfruttare il caso di Henry Nowak per scopi politici, mentre il leader di Reform UK, Nigel Farage, ha parlato di two-tier policing. Le proteste a Southampton, che hanno visto la partecipazione di attivisti di estrema destra, hanno portato a scontri con la polizia, con 11 agenti feriti.

Le sfide future per la polizia britannica

Il caso di Henry Nowak ha posto una domanda cruciale: come possono le forze di polizia garantire l’eliminazione del razzismo senza perdere la fiducia di una parte della società britannica che si sente vittima di un trattamento discriminatorio? La risposta a questa domanda non sarà facile, ma è essenziale per ripristinare la fiducia del pubblico nelle istituzioni di polizia.