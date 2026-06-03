Samia Suluhu Hassan a Mosca: una visita storica focalizzata su commercio e cooperazione

La presidente Samia Suluhu Hassan ha iniziato una visita di tre giorni a Moscow per un incontro al Kremlin con Vladimir Putin. L'obiettivo dichiarato è consolidare scambi commerciali, turismo e progetti minerari, mentre le relazioni con l'Occidente restano sotto scrutinio dopo i sanguinosi disordini elettorali di last October.

La presidente Samia Suluhu Hassan è giunta a Moscow per una visita ufficiale di tre giorni che comprende un incontro al Kremlin con il presidente Vladimir Putin. Il viaggio è stato definito storico dalla delegazione tanzaniana e segna il primo soggiorno di un capo di stato della Tanzania nella capitale russa dai tempi di Julius Nyerere, che visitò Mosca in October 1969.

La missione ufficiale comprende una nutrita rappresentanza imprenditoriale: la delegazione intende esplorare opportunità nei settori del commercio, del turismo e delle risorse minerarie. Sullo sfondo, le relazioni internazionali della Tanzania sono attraversate da tensioni che hanno reso la scelta di Mosca significativa sul piano diplomatico.

Obiettivi economici e iniziative concrete

Al centro delle discussioni c’è la volontà di rafforzare i legami commerciali: attualmente il flusso commerciale bilaterale si attesta su just over $307 million annually.

Tra i passi concreti già avviati figura la nascita del Russia-Tanzania Business Council, istituito in January, e l’annuncio di Air Tanzania di avviare collegamenti aerei tra Dar es Salaam e Moscow by the end of the year. La delegazione tanzaniana punta a trasformare questi impegni in accordi reali in materia di investimenti e scambi.

Progetti minerari e collaborazioni a lungo termine

Tra i possibili progetti di cooperazione figura una miniera di uranio la cui idea è sul tavolo da more than a decade. Questo tipo di iniziative evidenzia come l’interesse russo per la Tanzania non sia limitato a scambi commerciali immediati, ma miri a intese strategiche a medio e lungo termine nei settori energetici e delle materie prime.

Contesto politico e ripercussioni internazionali

La visita avviene in un momento in cui la reputazione internazionale della Tanzania è stata messa sotto osservazione a seguito dei fatti avvenuti last October. Un rapporto governativo ha riferito che 518 people were killed durante i disordini elettorali, cifra inclusa nelle discussioni diplomatiche. Questi sviluppi hanno generato reazioni e critiche a livello internazionale e hanno contribuito a un ricollocamento della politica estera di Dodoma.

Valutazioni esterne e implicazioni diplomatiche

Analisti e osservatori sottolineano che l’avvicinamento a Mosca può offrire alla Tanzania una via alternativa di cooperazione. Godwin Gonde, del Dr. Salim Ahmed Salim Centre for International Relations, ha osservato che la Russia tende a stringere relazioni senza enfatizzare eccessivamente le questioni interne dei partner. D’altra parte, Fergus Kell di Chatham House ha sottolineato che la Russia potrebbe sfruttare la situazione di un’amministrazione tanzaniana indebolita, definendo la visita come un’opportunità, anche se i guadagni russi non sarebbero immediatamente elevati.

Significato storico e messaggio geopolitico

La cerimonia ufficiale con il presidente Putin è stata presentata dalla delegazione tanzaniana come un momento storico, evidenziando il ritorno di un legame diplomatico che risale all’epoca di Julius Nyerere. Per Mosca, riproporsi come partner affidabile per capitali e investimenti in Africa è parte di una strategia più ampia che include dialoghi multilaterali come quelli legati al BRICS e opportunità nei paesi che percorrono rotte diplomatiche meno allineate con l’Occidente.

In termini pratici, la visita dovrebbe portare a un consolidamento di contatti commerciali e alla possibilità di siglare intese nei prossimi mesi. L’esito dipenderà dalla capacità delle delegazioni di tradurre promesse e annunci in progetti concreti, oltre che dalle evoluzioni del contesto politico internazionale che riguardano la Tanzania.

Prospettive per il futuro

Se alcune iniziative, come i voli di Air Tanzania e la presenza del Russia-Tanzania Business Council, offrono segnali tangibili, resta da vedere quanto questi si trasformeranno in un incremento stabile degli scambi e in investimenti significativi. La visita a Moscow rappresenta comunque un punto di svolta nelle relazioni bilaterali e un chiaro messaggio politico sul posizionamento internazionale della Tanzania.