Importazioni dall'Armenia bloccate in Russia: elenco dei prodotti e possibili motivi

La Russia ha annunciato divieti e sospensioni sull'importazione e la vendita di numerosi prodotti armeni, citando motivi sanitari; il provvedimento interessa fiori, bevande, frutta, ortaggi e pesce e rischia di esercitare pressione politica ed economica

Negli ultimi giorni le autorità russe hanno disposto una serie di limitazioni alle importazioni e alla vendita di prodotti provenienti dall’Armenia, motivandole con presunte violazioni di norme sanitarie e fitosanitarie. L’ondata di provvedimenti interessa settori diversi, dal florovivaismo alle bevande, dalla frutta fresca ai prodotti ittici, e comprende sia restrizioni all’import diretto sia divieti al transito verso altri paesi dell’EAEU.

Cosa è stato bloccato: la lista completa dei prodotti

Le misure adottate dalle agenzie russe hanno un effetto immediato e ampio. Il Rosselkhoznadzor e il Rospotrebnadzor hanno pubblicato provvedimenti che riguardano diverse categorie merceologiche, spesso con motivazioni tecniche. Tra i prodotti segnalati dalle autorità russe compaiono fiori, bevande alcoliche, frutta a nocciolo, ortaggi, acqua minerale e prodotti ittici.

Fiori e piante

Il Rosselkhoznadzor ha limitato l’importazione di prodotti floricoli dall’Armenia con una misura annunciata il 22 maggio. Questa sospensione colpisce sia fiori recisi sia altri articoli legati al settore florovivaistico, riducendo un canale di esportazione importante per alcuni produttori armeni.

Alcol e bevande

Il 25 maggio il Rospotrebnadzor ha sospeso la vendita di diverse bevande alcoliche prodotte in Armenia, citando problemi di sicurezza dei consumatori.

Tra gli stabilimenti interessati figurano produttori noti come Vedi-Alco, la Abovyan Brandy Factory e la Shakhnazaryan Wine and Brandy House. La sospensione riguarda specifici lotti e prodotti segnalati dalle ispezioni.

Ortaggi, frutta e altri alimenti

Il 28 maggio il Rosselkhoznadzor ha introdotto restrizioni sull’importazione di una prima lista di ortaggi e piccoli frutti: pomodori, cetrioli, peperoni, erbe fresche e fragole. Successivamente la lista è stata estesa a una gamma più ampia di frutti e prodotti.

Estensione alla frutta a nocciolo e alle uve

Dal 2 giugno sono stati inclusi nella limitazione numerosi frutti di stagione: ciliegie, albicocche, prugne, pesche, nettarine e uva. In seguito le restrizioni hanno interessato anche mele, pere, cotogne e altri frutti carnosi, oltre a melanzane, patate e frutta secca. Le misure comprendono anche il blocco del transito di questi prodotti verso altri stati membri dell’EAEU per presunte carenze nei meccanismi di certificazione fitosanitaria.

Acqua minerale e prodotti ittici

Il 29 maggio il Rospotrebnadzor ha bloccato la vendita dell’acqua minerale Jermuk, citando livelli ritenuti anomali di bicarbonati, cloruri e solfati. Parallelamente, il Rosselkhoznadzor ha imposto restrizioni sul mercato del pesce: dopo ispezioni in impianti di lavorazione e allevamenti, l’agenzia ha sospeso le esportazioni di prodotti ittici da gran parte degli stabilimenti, consentendo la continuazione delle spedizioni solo da due impianti individuati come conformi.

Motivazioni ufficiali e prospettive politiche

Le autorità russe proclamano che le azioni siano giustificate da esigenze di tutela della salute pubblica e della sicurezza fitosanitaria. Tuttavia, il contesto politico è saliente: i provvedimenti arrivano a ridosso di un periodo di tensione tra Mosca e l’Armenia, dove il governo ha manifestato inclinazioni verso un avvicinamento all’Unione europea. Il presidente russo Vladimir Putin ha più volte avvertito che non è possibile essere contemporaneamente parte dell’UE e dell’EAEU, evocando scenari di influenza geopolitica che alimentano interpretazioni politiche delle misure.

Impatto economico e sociale

Per l’economia armena le restrizioni rappresentano un rischio concreto: molti produttori dipendono da mercati di esportazione e dalla possibilità di transitare merci verso altri Paesi dell’EAEU. Il blocco delle vendite e del transito può generare perdite immediate per agricoltori, cantine, stabilimenti di imbottigliamento e aziende ittiche, con possibili ricadute occupazionali nelle aree interessate.

Osservazioni finali

Le restrizioni imposte non sono state comunicate come definitive e le autorità russe hanno indicato presunti problemi tecnici riscontrati durante ispezioni. Resta da vedere se le parti troveranno procedure di certificazione e controlli condivisi per ripristinare i flussi commerciali, o se il provvedimento rimarrà uno strumento di pressione politica. Nel frattempo, i produttori armeni devono affrontare una battuta d’arresto significativa nelle loro esportazioni verso la Federazione russa.