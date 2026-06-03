Italia celebra il 2 giugno: parata ai Fori Imperiali tra omaggi, assenze e proteste

Il 2 giugno a Roma ha visto il presidente Mattarella e la premier Meloni rendere omaggio al milite ignoto e assistere alla parata dei Fori Imperiali. L'evento ha raccolto esponenti di governo e istituzioni ma è stato segnato da assenze di rilievo, proteste antimilitariste e imprevisti come il rinvio di un lancio di paracadutisti.

La celebrazione del 2 giugno a Roma ha riproposto l’insieme di cerimonia, commemorazione e segnale politico che caratterizza la Festa della Repubblica. Davanti all’Altare della Patria il presidente Sergio Mattarella è stato accompagnato nel momento dell’omaggio al milite ignoto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dai presidenti delle Camere e dal ministro della Difesa.

La giornata si è poi svolta con la tradizionale parata lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo finale della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

La cerimonia istituzionale e i messaggi di unità

Nel corso della deposizione della corona d’alloro e della rivista militare è emersa la volontà delle istituzioni di sottolineare il valore della Repubblica: il capo dello Stato ha ricordato il carattere decisivo del 2 giugno come «atto di libertà», mentre la premier ha rilanciato il senso della giornata come promessa di responsabilità verso le generazioni future.

In queste dichiarazioni è ricorrente l’enfasi su libertà, partecipazione e dovere istituzionale, termini utilizzati per rimarcare il ruolo delle Forze armate e della comunità politica nella tutela della nazione.

Chi ha partecipato

Accanto al presidente Mattarella si sono schierati i vertici dello Stato: la premier Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto e i presidenti di Camera e Senato, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.

Diverse altre figure di governo hanno assistito alla sfilata, rappresentando un quadro di presenza istituzionale che gli organizzatori hanno definito ampio e significativo. La presenza di numerosi sindaci con la fascia tricolore ha poi sottolineato la dimensione nazionale e civica della celebrazione.

La voce degli istituti e il richiamo al multilateralismo

Dal palco e dagli interventi istituzionali sono arrivati anche riferimenti a temi internazionali e tecnologici: il presidente ha messo in guardia contro il rischio di indebolimento del sistema multilaterale e ha insistito sull’importanza di regole condivise. Sul fronte tecnologico è stato evocato il problema della concentrazione di potere sulle piattaforme digitali e sull’intelligenza artificiale, con l’avvertimento che la protezione della libertà richiede controlli e norme efficaci.

Assenze e reazioni politiche

La cerimonia non è stata priva di tensioni: tra le assenze più osservate quella del vicepremier Matteo Salvini, che ha motivato la propria indisponibilità con impegni di lavoro sul settore dei trasporti e sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche i leader delle opposizioni, tra cui Elly Schlein e Giuseppe Conte, non erano presenti, attirando commenti e critiche da diversi schieramenti.

Commenti e polemiche

Le assenze hanno generato reazioni forti: esponenti di partiti di maggioranza hanno parlato di mancanza di rispetto verso le Forze armate, mentre figure dell’opposizione hanno ribadito l’importanza di interpretare la festa come momento di memoria e di impegno civile, senza trasformarla in occasione di spettacolo politico. Alcuni commentatori hanno poi denunciato collegamenti tra scelte di assenza e posizioni internazionali divergenti, creando ulteriori tensioni nel racconto pubblico dell’evento.

Manifestazioni civili e aspetti operativi della parata

Parallelamente alla parata principale, in diverse città si sono svolte iniziative civili. A Pontedera una manifestazione di alcune migliaia di persone ha espresso dissenso contro le spese militari e la costruzione di nuove basi, con cartelli e interventi delle sigle pacifiste e ambientaliste. Queste iniziative hanno offerto un contrappeso critico alla rappresentazione istituzionale, mettendo in evidenza priorità diverse come sanità, scuola e tutela del territorio.

Momenti tecnici e imprevisti

La sfilata ha riservato anche episodi inattesi: il lancio dei paracadutisti è stato annullato per condizioni meteo sfavorevoli, mentre poche notti prima delle prove un gruppo di cavalli impauriti da esplosioni aveva causato feriti e danni. Nonostante queste criticità, la parata si è conclusa con il classico sorvolo delle Frecce tricolori e la resa degli onori al presidente, elementi considerati da molti simboli di unità nazionale.

Bilancio e prospettive

Il 2 giugno è rimasto così un momento complesso e polifonico: da un lato la volontà di celebrare la storia repubblicana e il servizio delle Forze armate, dall’altro le questioni aperte sulla rappresentatività politica e sulle scelte di spesa. Le voci raccolte durante la giornata riflettono tensioni che continuano a caratterizzare il dibattito pubblico, con la Festa della Repubblica che resta sia una ricorrenza commemorativa sia un banco di prova per la capacità delle istituzioni di dialogare con la società.

In definitiva, la giornata ha mostrato l’intreccio tra memoria storica, operatività istituzionale e dissenso civile, elementi che continueranno a influenzare il confronto politico nei prossimi mesi.