Parata del 2 giugno ai Fori Imperiali: cappellani, Skynex e la sfilata di tutti

La parata del 2 giugno ai Fori Imperiali ha mostrato corpi militari, forze dell'ordine, volontari del servizio civile e nuove piattaforme come il sistema Skynex, in una cerimonia segnata da un incidente alle prove e da scelte su obiettori di coscienza

La celebrazione per la Repubblica, svoltasi ai Fori Imperiali, ha proposto un bilanciamento tra il bagaglio simbolico della tradizione e l’introduzione di elementi più contemporanei. In prima linea sono sfilati corpi delle forze armate, rappresentanze delle polizie e volontari del servizio civile, mentre il cielo si è chiuso con il consueto sorvolo delle frecce tricolori.

L’evento ha tuttavia risentito delle conseguenze di un incidente verificatosi durante le prove, che ha influenzato assetti e presenze in parata.

Un corteo che racconta molte storie

Ai Fori Imperiali hanno marciato oltre 5.500 uomini e donne, suddivisi in dodici settori tematici, insieme a delegazioni civili e istituzionali. Tra i partecipanti figuravano anche 280 sindaci, segno della componente locale e civile della festa nazionale.

Per il ministro della Difesa, Guido Crosetto, la compresenza di reparti e cittadini ha incarnato «il volto migliore dell’Italia».

Presenze nuove e ricorrenti

La parata ha mantenuto molti elementi consueti, come i mezzi e i reparti storici, ma ha anche introdotto novità: per la prima volta in questa ricorrenza hanno marciato i cappellani militari, mentre i diversi Corpi delle forze dell’ordine — dalla Polizia Penitenziaria alla Polizia di Stato — hanno sfilato ciascuno nel proprio settore.

Presenti inoltre la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e l’unità di crisi della Farnesina, che hanno sottolineato il carattere composito e istituzionale dell’evento.

Incidente alle prove e conseguenze sulla cerimonia

Nei giorni precedenti alla parata, un gruppo di circa trenta cavalli coinvolti nelle prove è sfuggito al controllo dopo l’esplosione di petardi, ferendo una poliziotta e tre militari e danneggiando alcuni veicoli. Alcuni animali si sono infortunati e sono stati sostituiti, mentre le quattro persone ferite non hanno potuto marciare: due di loro hanno seguito la cerimonia in televisione dall’ospedale. Per la vicenda sono state escluse dalla parata quattro persone dei Vigili urbani potenzialmente coinvolte nei lanci di petardi.

Effetti pratici sulla sfilata

Le ripercussioni si sono viste nei ranghi e nella programmazione della manifestazione: alcuni cavalli non hanno partecipato, le assenze dei feriti hanno inciso sullo svolgimento e alcune sequenze sono state modificate per motivi di sicurezza. Inoltre, a causa del vento, è stato annullato all’ultimo momento il lancio dei paracadutisti previsto nella parte finale della cerimonia.

Tecnologia e coscienza: droni e servizio civile

Tra gli aspetti più visibili dell’edizione c’è stata l’esposizione di mezzi tecnologici, tra cui i droni di ultima generazione. In particolare è stato mostrato il sistema Skynex, progettato per la difesa antiaerea e la protezione contro velivoli a pilotaggio remoto, a evocare come la parata non celebri solo il passato ma anche competenze tecnologiche e capacità operative contemporanee.

Obiezione di coscienza tra i volontari

I volontari del servizio civile hanno costituito un altro elemento di attenzione: alcuni avevano inizialmente espresso la volontà di non partecipare alla marcia in quanto obiettori di coscienza, sollevando dubbi e confronti interni alle loro organizzazioni. Le perplessità sono poi rientrate e i volontari hanno sfilato, dimostrando la complessità delle identità in campo durante una celebrazione nazionale.

Chiusura e simboli finali

La manifestazione si è conclusa con il tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori, mentre la cagnetta che negli anni ha accompagnato alcune sfilate ha compiuto la sua ultima uscita pubblica. Nel complesso, la parata ha miscelato memoria, tecnologia e questioni organizzative, offrendo al pubblico in piazza e alle scuole presenti un quadro simultaneo di storia, servizio e innovazione.

Nonostante l’ombra dell’incidente alle prove, la cerimonia ha confermato il ruolo della parata come momento di rappresentanza collettiva, capace di mettere in scena ruoli istituzionali, risorse operative e scelte etiche che attraversano il mondo civile e militare.