Controversia sui pannelli solari: cosa ha detto il governo e perché importa

Controversia sui pannelli solari: cosa ha detto il governo e perché importa

Il governo del Regno Unito ha risposto a interrogazioni sulla possibile esposizione a prodotti realizzati con lavoro forzato nella filiera dei pannelli solari, difendendo la controllata GB Energy e promettendo misure più stringenti per la sostenibilità delle forniture

Negli ultimi giorni il dibattito pubblico nel Regno Unito si è riacceso sulle origini dei pannelli solari installati in progetti finanziati dallo Stato. La questione è emersa dopo che inchieste giornalistiche hanno sollevato dubbi su contratti assegnati a imprese che non hanno potuto escludere la presenza di lavoro forzato nelle loro catene di approvvigionamento.

Di fronte a queste critiche, i rappresentanti del governo hanno ribadito l’impegno a contrastare ogni forma di sfruttamento e hanno assicurato che la società pubblica coinvolta nel piano di espansione dell’energia solare sta adottando nuovi strumenti per valutare la sostenibilità dei fornitori.

Il nodo centrale: catene di approvvigionamento e responsabilità

Al centro del caso c’è GB Energy, la società a capitale pubblico promossa per accelerare la diffusione del solare in Gran Bretagna.

I finanziamenti destinati all’installazione di impianti fotovoltaici nelle scuole e in altri edifici pubblici hanno coinvolto più aziende appaltatrici che, interpellate, non hanno saputo garantire l’assenza di rischio di lavoro forzato nelle componenti importate.

Le preoccupazioni sui pannelli importati dalla Cina

La criticità principale riguarda l’origine dei pannelli: la produzione mondiale di moduli fotovoltaici è fortemente concentrata in Cina.

Organizzazioni per i diritti umani e alcuni parlamentari accusano di abusi nella regione dello Xinjiang, dove vive la popolazione Uyghur. Queste accuse includono forme di lavoro coattivo che, se confermate, coinvolgerebbero indirettamente parte della filiera produttiva del solare.

Reazioni istituzionali e impegni del governo

Interrogato in parlamento, il ministro con delega all’energia ha affermato che l’esecutivo intende «andare oltre» nelle verifiche e ha sottolineato l’istituzione, all’interno di GB Energy, di un’apposita funzione dedicata alla sostenibilità delle forniture. Queste parole sono state pronunciate durante uno scambio con deputati che chiedevano chiarimenti sui controlli applicati alle gare e ai contratti pubblici.

Le misure già in campo e le critiche

Secondo la versione ufficiale, esistono controlli di procurement pensati per ridurre al minimo l’esposizione a beni ottenuti con pratiche illecite. Tuttavia, gli oppositori sostengono che la spinta a installare rapidamente capacità solare entro il 2030 ha reso il Regno Unito dipendente da importazioni, complicando la verifica capillare delle catene di fornitura.

Cosa dicono le aziende coinvolte e quali sono i limiti delle garanzie

Tra le società che hanno ricevuto contratti per l’installazione dei pannelli, molte hanno risposto che non possono escludere con certezza la presenza di rischio nelle supply chain; alcune non hanno risposto ai questionari, mentre una ha affermato di aver «escluso» il rischio ma si rifornisce da un produttore cinese che, a sua volta, ha ammesso che il rischio permane in parte.

Implicazioni pratiche per i progetti energetici

La vicenda solleva un dilemma operativo: promuovere rapidamente l’installazione del solare per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e abbassare le bollette, oppure rallentare il programma per esigere controlli più rigidi su ogni anello della filiera? Per ora, il governo sottolinea la priorità della transizione energetica ma annuncia anche un rafforzamento delle politiche di due diligence sui fornitori.

Prospettive e questioni aperte

Restano aperte diverse incognite. Da un lato, c’è la necessità tecnica e politica di aumentare la capacità solare nazionale; dall’altro, la pressione pubblica e i vincoli etici impongono trasparenza sulle origini delle componenti. L’auspicio dei gruppi per i diritti umani è che le dichiarazioni governative si traducano in azioni concrete, con standard verificabili e sanzioni per le violazioni.

In conclusione, la controversia mette in luce come le scelte di politica energetica siano intrecciate a questioni di diritti umani e governance delle supply chain. La risposta del governo e le misure che verranno adottate da GB Energy saranno osservate da vicino, sia a livello nazionale che internazionale, per valutare la reale capacità di coniugare transizione ecologica e tutela dei valori fondamentali.