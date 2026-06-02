Dalglish ha il cancro, la conferma dell'ex attaccante del Liverpool

(Adnkronos) - Kenny Dalglish ha il cancro. Oggi, martedì 2 giugno, l'ex calciatore di Liverpool e Celtic ha confermato la notizia lasciata trapelare per sbaglio sui suoi profili social nei giorni scorsi. "Come anticipato involontariamente da un mio post sui social media, sono attualmente sottopos...

(Adnkronos) –

Kenny Dalglish ha il cancro. Oggi, martedì 2 giugno, l’ex calciatore di Liverpool e Celtic ha confermato la notizia lasciata trapelare per sbaglio sui suoi profili social nei giorni scorsi. “Come anticipato involontariamente da un mio post sui social media, sono attualmente sottoposto a cure per il cancro”, ha scritto Dalglish in un altro post pubblicato sui suoi canali ufficiali, “a differenza dell’uso del mio telefono cellulare, il trattamento sta andando bene”.

“Idealmente, la faccenda sarebbe dovuta rimanere privata, perché è così che dovrebbe essere, ma le mie scarse competenze tecnologiche mi hanno forzato la mano”, ha continuato l’ex attaccante scozzese, “ovviamente non intendevo rendere pubblica la questione, quindi apprezzerei se la mia privacy e quella della mia famiglia fosse rispettata”.

“Come sempre, grazie al meraviglioso staff medico che ha dimostrato un’incredibile cura e discrezione, non solo per me ma per molti, molti altri.

Fanno onore a loro stessi”, ha concluso Dalglish.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)