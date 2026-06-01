Cosa significa la fine di Unifil per il Libano e la sicurezza nella fascia meridionale

Il termine del mandato di Unifil e le recenti avanzate israeliane oltre il Litani pongono interrogativi sul monitoraggio internazionale, sulla tutela dei civili e sulle alternative possibili a una missione Onu che non può imporre la pace da sola.

La missione United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) è destinata a concludere il suo mandato il 31 dicembre 2026, chiudendo una presenza di quasi cinquant’anni nel sud del Libano. Nel frattempo, l’escalation iniziata il 2 marzo ha visto l’esercito israeliano avanzare più in profondità rispetto agli ultimi decenni, mentre la capacità di monitoraggio internazionale appare sempre più limitata.

Questo articolo analizza le ricadute operative e politiche della fine di UNIFIL, il significato della presa del Castello di Beaufort e le opzioni sul tavolo per evitare un vuoto di sicurezza in una regione già martoriata dai combattimenti.

Unifil: origini, mandato e limiti operativi

L’operazione fu istituita nel 1978 per supervisionare il ritiro israeliano e, con la risoluzione 1701, doveva garantire una fascia libera da armi non statali tra la Blue Line e il Litani.

Tuttavia, il mandato di monitoraggio e liaison non autorizza l’uso offensivo della forza se non per autodifesa, una restrizione che ha modellato il ruolo della missione nel tempo.

Ruolo storico e trasformazioni

Nel corso degli anni UNIFIL è passato da una presenza numerosa a una forza ridotta: il picco di circa 15.000 unità è diminuito fino a poco più di 7.000 effettivi, con circa 3.000 reparti ritirati negli ultimi mesi.

Questa contrazione ha inciso sulla capacità di sorveglianza e sul presidio del territorio.

Critiche e percezioni contrapposte

Le accuse contro la missione sono ambivalenti: Israele rimprovera a UNIFIL di non aver disarmato Hezbollah, mentre il movimento e i suoi sostenitori denunciano presunti accordi o comportamenti favorevoli a interessi israeliani. Come osserva il politologo Imad Salamey, molte di queste critiche mescolano valutazioni operative e messaggi politici volti a modellare l’opinione pubblica.

La situazione sul campo: avanzate, danni e crisi umanitaria

Dall’inizio delle nuove operazioni israeliane, in particolare dopo il 2 marzo, il territorio meridionale è stato teatro di distruzione su larga scala. Secondo dati ufficiali del Libano, il conflitto ha causato migliaia di vittime e spostamenti di massa; il numero dei morti comunicato dalle autorità libanesi è di 3.412 persone e oltre 1,2 milioni di sfollati hanno lasciato le proprie abitazioni, spesso più volte.

Beaufort e la valenza simbolica e strategica

La presa del Castello di Beaufort ha un significato sia militare sia politico: la rocca domina direttrici strategiche verso il Litani e Nabatieh e la sua conquista è stata interpretata da Parigi come un’avanzata oltre una soglia che rischia di trasformarsi in occupazione. La reazione francese ha portato la questione davanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Impatto sui civili e sulle infrastrutture

Le operazioni hanno distrutto villaggi e infrastrutture sanitarie nel sud, aggravando una crisi umanitaria già in corso dall’ottobre 2026. La presenza ridotta di osservatori internazionali significa inoltre una minore documentazione indipendente sulle violazioni e potenziali crimini di guerra, con ripercussioni sulla tutela dei civili.

Alternative a Unifil e requisiti per una stabilità duratura

Con la scadenza del mandato emergono proposte diverse: alcune diplomazie europee suggeriscono un corpo ridotto sotto l’egida del UNTSO, mentre altri paesi hanno offerto contingenti per una missione post-2026. Tuttavia, il sostegno logistico e politico alle strutture proposte rimane frammentato e insufficiente per garantire un’efficace imposizione del cessate il fuoco.

Perché una forza internazionale non basta

Gli analisti concordano che nessuna missione esterna potrà imporre la pace senza un quadro politico regionale: servirebbe, infatti, un consenso che includa misure di sicurezza, riconoscimento reciproco e soluzioni alle questioni profonde che alimentano il conflitto, compresa la dimensione iraniana-relazioni con gli Stati Uniti.

Scenari possibili

Tra le opzioni realistiche troviamo il mantenimento di una presenza di monitoraggio ridotta, un rafforzamento delle capacità dell’esercito libanese nella fascia meridionale e iniziative diplomatiche multilaterali volte a un accordo di più ampia portata. Qualsiasi piano alternativo dovrà affrontare la questione della legittimità e della capacità di controllo delle armi non statali.

In assenza di un accordo politico più ampio, la fine di UNIFIL rischia di lasciare un vuoto che non sarà colmato soltanto da forze internazionali: la pace durerà solo se accompagnata da negoziati che riequilibrino interessi di sicurezza, sovranità nazionale e protezione della popolazione civile.