Sondaggi e tensioni nella corsa al governo della California

La contesa per sostituire Gavin Newsom è diventata imprevedibile: tre candidati in testa nei sondaggi, flussi di denaro record, e elettori democratici che rimandano la consegna delle schede. Un quadro che può decidere non solo lo stato ma anche equilibri nazionali.

La competizione per la guida della California si è trasformata in un racconto pieno di colpi di scena. A poche settimane dalla primaria del 2 giugno, i sondaggi mostrano un avvicendamento rapido tra i protagonisti e una partecipazione degli elettori che non segue le abitudini consolidate. Questo scenario rende la parte finale della campagna particolarmente fluida e difficile da prevedere, soprattutto in un sistema elettorale con top-two primary che promuove i due candidati più votati al ballottaggio di novembre indipendentemente dal partito.

I tre in testa e i numeri del sondaggio

Un rilevamento condotto dall’Institute of Governmental Studies dell’Università di Berkeley, realizzato tra il 19 e il 24 maggio e pubblicato insieme al Los Angeles Times, ha indicato un avvicinamento tra tre candidati: Xavier Becerra al 25%, Steve Hilton al 21% e Tom Steyer al 19%.

Il sondaggio, che ha incluso tutti i 61 nomi presenti sul ballot e ha una margine di errore di circa 2 punti percentuali, ha messo in evidenza come questi tre siano usciti dal gruppo compatto degli altri contender, segnando un allontanamento dagli sfidanti come Chad Bianco e Katie Porter.

Cosa dicono gli elettori

Il dato più rilevante è la distribuzione del consenso: tra gli elettori probabili democratici Becerra precede Steyer di circa 11 punti, mentre gli elettori registrati senza partito risultano divisi tra i tre leader.

Tra i repubblicani, invece, Hilton guida con margine su Bianco. Queste differenze riflettono profili demografici distinti: Becerra è più forte tra donne e votanti ispanici, Steyer ha appeal tra alcune comunità di colore, e Hilton trova sostegno in aree come Orange County e la Central Valley.

Partecipazione, meccaniche e timori democratici

Un elemento cruciale è la ritardata riconsegna delle schede per corrispondenza: molti elettori democratici stanno rimandando la consegna, sperando che emergano indicazioni più chiare nelle ultime settimane di campagna. Questa dinamica alimenta l’ansia dei leader del partito che, nei mesi precedenti, temevano che la frammentazione del voto tra molti candidati potesse favorire l’avanzata di due repubblicani. Il sistema jungle primary accentua il rischio: se i voti dei democratici si disperdono, i due più votati potrebbero appartenere allo stesso schieramento avversario.

Effetti della campagna e delle endorsement

La situazione è stata influenzata anche da ritiri eccellenti e endorsement significativi. L’uscita di scena di Eric Swalwell, seguita dalle controversie che lo hanno coinvolto, ha rimescolato le carte tra i sostenitori democratici. Sul fronte repubblicano, l’endorsement di Donald Trump per Steve Hilton ha contribuito a consolidare il sostegno del GOP, mentre l’assenza di star politiche come Kamala Harris o Alex Padilla ha lasciato spazio a candidati meno noti e a dinamiche meno prevedibili.

Denaro, interessi e questioni che pesano sull’elettorato

La corsa è tra le più ricche della storia dello Stato: Tom Steyer ha versato circa 212 milioni di dollari per la propria campagna, mentre quasi 85 milioni sono confluiti in comitati di spesa indipendente finanziati da aziende, sindacati, gruppi tecnologici e tribù native. Questo fiume di denaro solleva interrogativi sull’influenza degli interessi particolari sulle politiche future, in un momento in cui la California affronta sfide strutturali come il costo della vita, la crisi abitativa e la sostenibilità dei servizi sanitari pubblici.

Temi prioritari per gli elettori

Secondo i sondaggi, tra le preoccupazioni principali degli elettori figurano la sicurezza pubblica, l’alloggio e il costo dell’assistenza sanitaria, amplificati da fattori esterni come gli incendi devastanti del 2026 e l’aumento dei prezzi del carburante legato al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Queste questioni hanno un peso diverso a seconda delle aree geografiche e dei gruppi demografici, influenzando la percezione dei candidati e la loro capacità di mobilitare il proprio elettorato.

Scenari possibili e implicazioni nazionali

Con la possibilità, anche se non prevalente, che due candidati dello stesso partito arrivino in testa, lo sbocco della primaria potrebbe avere ricadute oltre lo Stato. Un ticket di novembre senza un candidato repubblicano in cima potrebbe deprimere la mobilitazione GOP nelle elezioni successive, con effetti anche sulle competizioni congressionali. D’altra parte, l’incertezza e la bassa affluenza osservata rendono probabile che gli ultimi giorni di campagna, gli annunci pubblici e i picchi di finanziamento possano ribaltare le proiezioni attuali.

In sintesi, la corsa al governatorato della California si gioca su pochi punti percentuali e su dinamiche di partecipazione: il mix di sondaggi mobili, grandi risorse economiche e preoccupazioni diffuse tra gli elettori rende la fase finale imprevedibile e potenzialmente decisiva per l’equilibrio politico dello Stato.