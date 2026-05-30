Genoma Puglia alla Fasano-Selva: perché lo screening genomico neonatale dovrebbe essere nazionale

Tra il rombo dei motori e le curve della cronoscalata, la presenza di una vettura con la scritta Genoma Puglia per tutti i bambini d’Italia ha trasformato una gara sportiva in una piattaforma di dibattito pubblico. L’idea lanciata da Fabiano Amati non è soltanto simbolica: mette in fila dati e argomentazioni a favore dell’estensione su scala nazionale di uno screening neonatale innovativo già operativo in Puglia.

Un programma regionale che punta alto

Il progetto Genoma-Puglia si distingue per la portata e la semplicità del metodo: a ogni neonato viene prelevata una goccia di sangue per analizzare un pannello di 433 geni alla ricerca di 597 malattie o condizioni per le quali esistono terapie o protocolli di sorveglianza che possono cambiare la prognosi.

Questa definizione tecnica — il pannello genetico mirato — indica esattamente che non si tratta di uno screening generale, ma di un esame pensato per condizioni con interventi utili.

I numeri del primo anno

Dall’avvio del programma sono stati analizzati circa 27.000 neonati, con un’adesione superiore al 90%. Gli esiti parlano da soli: in quasi 500 casi è stata identificata una condizione che, senza il test, sarebbe rimasta invisibile per mesi o anni, con pesanti conseguenze per trattamento e prognosi.

Numeri come questi sono usati dai promotori per sostenere che il modello è fattibile e porta benefici concreti.

La gara come megafono politico-sanitario

Portare il messaggio sulla carrozzeria di una macchina da corsa non è un gesto estetico: è una scelta strategica per raggiungere pubblico, media e decisori. Alla Fasano-Selva, dove anticipare una curva fa la differenza tra vittoria e sconfitta, la metafora è immediata: nella sanità pubblica arrivare prima significa spesso salvare una vita o evitare danni irreversibili. È questo parallelismo che Amati ha voluto sottolineare, ribadendo che il luogo di nascita non può decidere le opportunità di cura di un neonato.

Un appello per equità

La richiesta è chiara: se una regione dimostra che lo screening è realizzabile e produce risultati, perché non rendere disponibile la stessa procedura in tutto il Paese? Il concetto di equità territoriale nella salute è al centro dell’appello, che non mira a celebrare un primato regionale ma a proporre una strada praticabile per il sistema sanitario nazionale.

Implicazioni cliniche e organizzative

Lo screening genomico neonatale solleva questioni tecniche e organizzative: dalla qualità dei laboratori alla formazione degli operatori, passando per i percorsi di presa in carico per i bambini identificati. Il modello pugliese prova che, con investimenti mirati e protocolli chiari, è possibile integrare la genetica nelle pratiche neonatali senza trasformare lo screening in un processo indifferenziato o generico.

Prevenzione, diagnosi e presa in carico

Individuare una condizione genetica nei primi giorni di vita non significa solo avere un nome per una malattia: significa attivare percorsi terapeutici, monitorare lo sviluppo e offrire alle famiglie informazioni decisive. In molti casi, l’intervento precoce modifica la storia naturale della malattia e amplia le possibilità di successo clinico.

Verso una decisione nazionale

La presenza del messaggio alla Fasano-Selva vuole accelerare il confronto pubblico e politico. Se la dimostrazione di fattibilità è uno degli argomenti più forti, l’altro è di natura etica: il principio secondo cui il diritto alla salute non dovrebbe essere un privilegio legato al territorio di nascita. Portare questa discussione dalle curve della salita ai tavoli decisionali nazionali è l’obiettivo dichiarato dai promotori.

In conclusione, l’azione simbolica alla cronoscalata mette in luce un punto cruciale: quando la tecnologia e l’organizzazione sanitaria consentono di anticipare diagnosi gravi, la domanda non è solo tecnica ma civile. Estendere lo screening genomico neonatale potrebbe significare, per centinaia di famiglie, l’opportunità di un percorso terapeutico tempestivo e più efficace.