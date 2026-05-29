Rimozione del nome di Trump dal Kennedy Center: la sentenza che affida la decisione al Congresso

Il tribunale federale ha definito illegittima la decisione del consiglio e ha imposto la rimozione del nome di Donald Trump dal Kennedy Center, indicando che la modifica dell'intitolazione è competenza esclusiva del Congresso

La controversia intorno al Kennedy Center ha preso una svolta decisiva il 29 maggio 2026, quando un giudice federale di Washington ha ordinato la rimozione del nome di Donald Trump dalla sede dell’istituzione culturale e dal suo sito ufficiale. La pronuncia risponde a una causa avviata dalla deputata democratica dell’Ohio, Joyce Beatty, e ribadisce un principio fondamentale: la denominazione dell’ente è fissata per legge dal legislatore federale.

La sentenza e il principio del Congresso

Nella sentenza, il magistrato Christopher Cooper ha chiarito che lo statuto istitutivo del John F. Kennedy Center for the Performing Arts conferisce al Congresso l’autorità esclusiva di determinare l’intitolazione dell’istituzione. Per il giudice, la decisione del consiglio di amministrazione che lo scorso dicembre aveva attribuito il nome di Trump è da considerarsi illegittima perché priva della ratifica parlamentare necessaria.

Motivazione giuridica

Il giudice ha motivato la pronuncia richiamando la formulazione testuale della legge che istituì il Kennedy Center, sottolineando che la denominazione a favore di John F. Kennedy era stata espressamente stabilita dal Congresso. Pertanto, qualsiasi atto direzionale volto a cambiare il nome non può avere efficacia senza l’intervento legislativo: solo il Congresso può modificare formalmente l’intitolazione.

Ordini pratici e effetti immediati

La sentenza ha imposto un termine entro il quale l’amministrazione dovrà procedere alla rimozione del nome contestato: l’esecutivo ha 14 giorni per adeguarsi alla decisione giudiziaria. Sul piano operativo, l’ex presidente ha risposto annunciando l’iniziativa del Dipartimento del Commercio di avviare colloqui con il Congresso per trattare un trasferimento complessivo delle responsabilità relative alla gestione dell’istituzione.

Ruolo del Dipartimento del Commercio

Secondo la nota pubblicata dall’interessato sulla propria piattaforma, il Dipartimento del Commercio sarà incaricato di coordinare il passaggio di competenze e la riorganizzazione amministrativa necessaria per delegare al Congresso la gestione operativa, la manutenzione e l’amministrazione del centro. Questa mossa è stata presentata come una risposta formale all’ordine del giudice, ma al tempo stesso riapre il dibattito politico sulle prerogative istituzionali.

Valutazioni sul consiglio di amministrazione

Oltre alla disposizione sulla denominazione, il giudice Cooper ha censurato le modalità con cui il consiglio di amministrazione aveva deliberato in merito a una chiusura temporanea dell’istituzione per lavori di ristrutturazione. Il magistrato ha ritenuto che i membri del consiglio, molti dei quali vicini a Trump, non disponevano di informazioni sufficienti per prendere una decisione ponderata e indipendente.

La chiusura estiva e le critiche

La pausa annunciata dallo staff presidenziale per un presunto “disperato bisogno” di rinnovamento — presentata come una sospensione estiva delle attività — aveva già suscitato critiche da più parti, compresa quella della deputata Beatty, che l’aveva definita una possibile copertura per problemi di vendita dei biglietti. Il tribunale non ha vietato in modo assoluto la possibilità di chiudere per lavori, ma ha invitato il consiglio a rivotare con il dovuto grado di autonomia e conoscenza.

Conseguenze politiche e culturali

La sentenza apre una fase nuova nella gestione del John F. Kennedy Center e solleva questioni più ampie sul rapporto tra istituzioni culturali, politica e diritto. La conferma che solo il Congresso può rinominare il centro mette un freno a decisioni unilaterali e richiama l’attenzione sul valore simbolico dell’intitolazione pubblica nell’ambito della memoria collettiva.

Per la scena politica, il provvedimento giudiziario rappresenta un precedente rilevante: rafforza il principio secondo cui le scelte che alterano simboli nazionali richiedono procedure formali e trasparenti. Per il pubblico e gli operatori culturali, infine, la vicenda invita a riflettere sul confine tra gestione privata e responsabilità pubblica nella tutela del patrimonio artistico e performativo.

Resta ora da vedere come reagirà il Congresso e in che modo il consiglio di amministrazione riorganizzerà le proprie decisioni operative per rispettare le indicazioni del tribunale, garantendo al contempo la continuità delle attività del centro e il rispetto del suo legame storico con il nome di John F. Kennedy.