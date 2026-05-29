Tensioni nei colloqui tra Iran e Stati Uniti: Teheran insiste sul rilascio di fondi

Teheran ha smentito notizie su un accordo già concluso con gli Stati Uniti e al tempo stesso pone come condizione lo sblocco di 12 miliardi di dollari congelati in Qatar; la disputa riguarda tempi, garanzie e il rapporto fra misure economiche e impegni politici

Le recenti ricostruzioni mediatiche su un presunto accordo tra Iran e Stati Uniti hanno ricevuto una netta smentita da parte di Teheran. L’agenzia iraniana Tasnim ha definito «false» le informazioni secondo cui un’intesa sarebbe già stata siglata, mentre fonti vicine ai negoziatori parlano invece di condizioni preliminari che rischiano di ostacolare l’avanzamento delle trattative.

La richiesta di Teheran: 12 miliardi come precondizione

Al centro delle tensioni c’è la domanda iraniana per lo sblocco immediato di 12 miliardi di dollari di beni congelati in Qatar. Secondo quanto riportato da media vicini alla delegazione persiana, questi fondi rappresenterebbero la tranche iniziale indispensabile per avviare la cosiddetta roadmap diplomatica.

Teheran chiede l’accesso garantito a questa somma prima di impegnarsi in qualsiasi memorandum d’intesa preliminare, sostenendo che senza tali risorse non esistono le condizioni pratiche per proseguire.

Perché quei fondi sono così importanti

La richiesta spiegata dalla parte iraniana non è solo simbolica: l’accesso a liquidità bloccata all’estero servirebbe a coprire necessità economiche immediate e a dimostrare che gli impegni concordati avranno un’applicazione concreta.

L’Iran, con precedenti esperienze di violazioni di impegni internazionali, pretende che almeno una parte delle risorse venga resa effettivamente disponibile al momento dell’annuncio di un’intesa preliminare. In termini negoziali, questo è un meccanismo di fiducia che Teheran considera essenziale.

Le posizioni contrapposte: Washington e Teheran

Da un lato, la delegazione degli Stati Uniti pare voler vedere progressi tangibili su altri fronti, in particolare sulla gestione del materiale nucleare iraniano e sulle garanzie per la sicurezza regionale. In base a ricostruzioni giornalistiche, Washington preferirebbe che alcuni passi relativi al ritiro o alla custodia dell’uranio arricchito siano chiariti prima di autorizzare il rilascio dei capitali. Dall’altro, Teheran insiste che il rilascio dei fondi sia un prerequisito non negoziabile per la fase iniziale dell’accordo.

Rischi di stallo e possibili esiti

Secondo l’agenzia Tasnim, se l’«ostruzionismo» su clausole come lo sblocco dei 12 miliardi dovesse persistere, l’accordo rischierebbe di saltare. Questo scenario metterebbe in luce una difficile verità dei negoziati internazionali: quando interessi economici immediati si intrecciano con questioni di sicurezza e credibilità politica, trovare un compromesso richiede garanzie robuste e spesso meccanismi di verifica multilaterali.

I termini ipotizzati dell’intesa preliminare

Fonti iraniane e analisti internazionali hanno ventilato i contorni di un possibile memorandum d’intesa che potrebbe prevedere, se approvato, la sospensione delle ostilità su più fronti e la rimozione graduale di restrizioni sul commercio di petrolio iraniano durante i negoziati. In questo quadro, la revoca del blocco navale e le misure sul transito nello Stretto di Hormuz figurerebbero come punti chiave da attuare in tempi definiti.

Tempi e condizioni pratiche

Alcune ricostruzioni ipotizzano periodi di attuazione differenziati: ad esempio, misure navali e sul trasporto potrebbero richiedere l’ordine di settimane, mentre la trattazione sulla dimensione nucleare avrebbe bisogno di tempi più lunghi e di ricerche tecniche approfondite. Tuttavia, è cruciale sottolineare che l’Iran non avrebbe accettato impegni vincolanti sul nucleare nella fase preliminare, secondo le stesse fonti che hanno smentito la conclusione dell’accordo.

Il fattore fiducia e il ruolo dei paesi terzi

La vicenda mette in evidenza anche il ruolo di stati terzi come il Qatar, dove risultano congelati i fondi richiesti, e la necessità di garanzie multilivello. Per Teheran, il rilascio di almeno una parte degli asset è una misura tangibile di fiducia; per Washington, legare il rilascio a progressi verificabili sui temi di sicurezza è invece una salvaguardia per l’efficacia dell’intesa. Questa contrapposizione rende il negoziato particolarmente complesso.

In conclusione, la smentita ufficiale del 28/05/2026 e le rivendicazioni sullo sblocco dei 12 miliardi mostrano come, nonostante aperture e bozze discusse, la strada verso un accordo duraturo resti incerta. Le negoziazioni proseguiranno con attenzione alle condizioni economiche e alle garanzie politiche, dove il bilanciamento tra accesso alle risorse e progressi sui dossier sensibili determinerà l’esito finale.