Elezioni etiopi del 1 giugno: autorità consolidate, regioni in conflitto e dubbi sulla partecipazione

Il voto del 1 giugno in Etiopia sembra destinato a rafforzare il controllo del Prosperity Party guidato da Abiy Ahmed, ma il quadro è offuscato da conflitti in Amhara, Oromia e dall'esclusione del Tigray, oltre a denunce di pressioni sui cittadini, restrizioni dei media e limitata osservazione internazionale

Il 1 giugno 2026 l’Etiopia si prepara a un appuntamento elettorale che molti osservatori descrivono come formale più che competitivo. Il Prosperity Party del primo ministro Abiy Ahmed parte con un vantaggio schiacciante: controllo degli apparati statali, ampia presenza mediatica e la capacità organizzativa necessaria per mobilitare sostenitori nelle grandi città. Al contempo, vaste aree del paese sono interessate da conflitti attivi o da forme di controllo locale che rendono incerta la partecipazione elettorale.

Il contesto politico e il ruolo del partito di governo

Il quadro politico nazionale è frammentato: oltre 45 formazioni hanno tentato di presentarsi, ma molte soffrono di limitazioni logistiche, finanziarie e di sicurezza. Il Prosperity Party domina le istituzioni federali e regionali, esercitando una forte influenza sulle amministrazioni locali e sulle risorse pubbliche. Per alcuni oppositori la competizione è diventata un esercizio simbolico utile a mantenere licenze e visibilità piuttosto che una reale opportunità di alternanza.

Strategie di legittimazione

Per legittimare il risultato, fonti vicine al governo hanno parlato di una distribuzione limitata di seggi a partiti minori, una mossa che ricorda la prassi di assicurare una parvenza di pluralismo. Tuttavia, questa strategia non elimina le segnalazioni di repressione e intimidazione rivolte contro attivisti, giornalisti e leader di opposizione percepiti come critici verso l’esecutivo.

Conflitti regionali e aree escluse dal voto

La partecipazione è condizionata da insicurezza diffusa: regioni come Amhara, Oromia e il nord di Tigray restano teatro di scontri armati, milizie locali e amministrazioni parallele che limitano la capacità del governo centrale di organizzare il voto. Il caso Tigray è emblematico: esclusa dalle procedure elettorali ufficiali dopo il consolidamento del controllo locale da parte del TPLF, la regione non partecipa alla consultazione nazionale, alimentando dubbi di legittimità sull’esito complessivo.

Impatto su affluenza e rappresentanza

Le stime ufficiali parlano di oltre 50 milioni di elettori registrati su una popolazione che supera i 130 milioni, ma osservatori e critici sottolineano come vaste porzioni del territorio siano impraticabili per la logistica elettorale. L’effetto è che il voto rischia di non riflettere la composizione reale del paese: intere comunità sfollate o sotto controllo di forze non governative potrebbero rimanere escluse, compromettendo la rappresentatività del risultato.

Diritti civili, media e intimidazioni

Negli ultimi mesi lo spazio civico si è contratto: giornalisti sono stati ammoniti, testate critiche hanno ricevuto avvertimenti o hanno visto sospese le relative licenze, e alcuni reporter stranieri hanno subito limitazioni. Organismi internazionali per i diritti umani hanno chiesto al governo misure concrete per proteggere attivisti e operatori dell’informazione, ricordando gli obblighi costituzionali e internazionali sul diritto di espressione e associazione.

Esperienze individuali

Alle manifestazioni pubbliche la scena è spesso dominata dagli eventi organizzati dal governo: in diverse città strade principali sono state chiuse per concentrare l’attenzione sulle assemblee pro-governo, mentre partiti di opposizione denunciano di essere stati impediti dall’organizzare eventi analoghi. Testimonianze come quelle di Henok, un corriere costretto a partecipare a una manifestazione per timore di ripercussioni sul posto di lavoro, e di Yosef, un insegnante scettico sulla validità del voto, mettono in luce una sensazione diffusa di pressione e rassegnazione.

Osservatori internazionali, sostenibilità e prospettive

L’invito a osservatori stranieri è stato contenuto: la missione estera è limitata principalmente a organismi regionali come l’Unione Africana e l’IGAD, la cui capacità di giudicare imparzialmente il processo è messa in discussione da molte ONG e media internazionali. Sul piano economico, l’elezione arriva in un contesto di inflazione elevata, debito pubblico crescente e danni socioeconomici legati ai conflitti e agli spostamenti di popolazione, fattori che possono alimentare ulteriore instabilità post-voto.

In assenza di un dialogo politico più ampio e di passi concreti per ripristinare la piena funzionalità delle istituzioni nelle aree in conflitto, il voto del 1 giugno rischia di consolidare lo status quo piuttosto che aprire a una nuova fase di riconciliazione nazionale. Il risultato sarà valutato non solo per i numeri, ma per la sua capacità di essere riconosciuto come espressione legittima della volontà popolare in tutte le regioni del paese.