Fondi Ue e riforme: cosa blocca la piena riapertura per l'Ungheria

Fondi Ue e riforme: cosa blocca la piena riapertura per l'Ungheria

La visita di Péter Magyar a Bruxelles riapre il capitolo sui fondi Ue congelati: tra promesse politiche, rischi giudiziari e il caso della precedente decisione della Commissione, il percorso per ottenere gli oltre 10 miliardi è ancora complesso.

La recente tournée diplomatica del primo ministro ungherese Péter Magyar a Bruxelles ha riportato al centro del dibattito europeo il tema dei fondi congelati a Budapest. Dietro le dichiarazioni ottimistiche di Budapest, la macchina di Bruxelles procede con cautela: la Commissione chiede riforme effettive e non solo impegni politici prima di autorizzare grandi erogazioni.

L’incontro programmato tra Magyar e la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è percepito come un passaggio chiave, ma la realtà negoziale è costellata di ostacoli tecnici, legali e politici che richiedono attenzione.

Le condizioni sul tavolo della Commissione

Al centro delle trattative c’è il pacchetto di circa 10,4 miliardi di euro legato al piano di ripresa post-pandemia.

Per ottenere i pagamenti completi, il governo ungherese deve presentare una versione rivista del piano di spesa e centrare le super milestones, ovvero paletti su indipendenza della magistratura, misure anti-corruzione e regole di appalto pubblico. Bruxelles vuole vedere risultati legislativi implementati e resistenti a eventuali contenziosi legali, non solo annunci.

Il rischio del precedente giudiziario

Un elemento che complica l’approccio della Commissione è la vicenda legale ancora aperta alla Corte di giustizia dell’Unione europea sul rilascio di fondi deciso nel 2026. Quel provvedimento, contestato dal Parlamento europeo, riguarda circa 10 miliardi già sbloccati ai tempi di Viktor Orbán. Se la Corte dovesse dare torto alla Commissione, Bruxelles rischierebbe di essere accusata di aver agito prematuramente anche questa volta.

Vincoli politici interni a Budapest

Nonostante Magyar disponga di una supermaggioranza parlamentare, l’articolazione delle riforme non è priva di insidie. Molte cariche istituzionali chiave — come la presidenza, la guida della Corte costituzionale e la procura generale — sono occupate da figure vicine all’era Orbán, potenzialmente ostative a cambiamenti rapidi.

Implicazioni di una riforma forzata

Esperti legali sottolineano che tentare di rimuovere o sostituire immediatamente tali figure potrebbe provocare una crisi costituzionale. Come osservato da accademici e funzionari, la Commissione non vuole essere associata a azioni che appaiono come violazioni della stessa costituzione ungherese, rendendo necessario trovare soluzioni che rispettino sia gli obblighi europei sia il quadro giuridico nazionale.

I precedenti e la cautela europea

Il caso della Polonia rappresenta un monito pratico. Dopo il cambio di governo guidato da Donald Tusk, la Commissione ha sbloccato oltre 100 miliardi in seguito a promesse e a un piano di riforme giudiziarie, ma alcuni progressi sono poi rallentati per ostacoli interni, tra cui il ruolo di figure istituzionali nominate dalla precedente maggioranza, come nel caso del presidente della corte nazionale Karol Nawrocki.

Questa esperienza ha reso Bruxelles più prudente: i funzionari preferiscono verificare l’attuazione concreta delle misure prima di procedere a nuove erogazioni significative.

Dinamiche diplomatiche e segnali politici

La visita ungherese è stata accompagnata da una forte attività diplomatica: al fianco di Magyar erano presenti ministri come András Kármán, Dávid Vitézy e Anita Orbán, impegnati in colloqui preparatori. Nonostante il tono più conciliante rispetto all’epoca Orbán, molte capitali europee restano prudenzi: il cambiamento di retorica non significa automaticamente un cambiamento profondo nelle pratiche di governo.

Reazioni in Europa

Alcuni esponenti europei hanno salutato la svolta come significativa e potenzialmente vantaggiosa per il dialogo comunitario. Tuttavia, fonti diplomatiche avvertono che su dossier sensibili, come lo scambio di informazioni di sicurezza, sarà necessario attendere garanzie tangibili prima di un pieno riavvicinamento.

Prospettive e prossimi passi

Il calendario ufficiale impone delle scadenze tecniche: Budapest dovrà formalizzare richieste e dimostrare avanzamenti per ottenere le tranche residue prima della fine dell’anno. Nel frattempo, la Commissione continuerà a valutare i progressi attraverso incontri tecnici e verifiche legali, tenendo conto anche dell’esito della causa pendente alla Corte di giustizia.

In sintesi, la strada verso lo sblocco dei fondi è percorribile, ma richiede che le parole di Budapest si traducano in norme approvate, implementate e resistenti alle contestazioni giudiziarie. Solo così Bruxelles potrà giustificare un’inversione di rotta dopo anni di tensione con l’Ungheria.