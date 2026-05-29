Memorandum preliminare tra Stati Uniti e Iran: quali condizioni chiedono gli Usa

Un memorandum preliminare tra Stati Uniti e Iran stabilisce una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e prevede misure per la libera navigazione nello Stretto di Hormuz; la firma definitiva resta nelle mani di Trump mentre emergono preoccupazioni regionali e dissensi interni negli Stati Uniti.

Negli ultimi sviluppi diplomatici tra Washington e Teheran è emerso un memorandum preliminare che punta a estendere il cessate il fuoco per 60 giorni e a creare le condizioni per negoziati più approfonditi. Sebbene i dettagli siano ancora soggetti a conferme ufficiali e la firma finale richieda il via libera del presidente Donald Trump, l’intesa rappresenta un tentativo di ridurre le ostilità nella regione e di riaprire rotte commerciali fondamentali.

Contenuto principale del memorandum

Secondo quanto riportato dai media, il documento concordato tra negoziatori statunitensi e iraniani comprende una serie di impegni reciproci volti a stabilizzare la situazione nello Stretto di Hormuz e nei Paesi limitrofi. Tra i punti salienti figurano la proroga del cessate il fuoco per 60 giorni, misure per garantire la libera navigazione nello stretto e l’impegno iraniano a rimuovere ordigni marini entro un termine prestabilito.

L’accordo preliminare contempla anche l’avvio di colloqui specifici sul programma nucleare iraniano, rimandando alcuni nodi più complessi a ulteriori trattative.

Garanzie sulla navigazione e misure militari

Un elemento centrale del memorandum è la riapertura dello Stretto di Hormuz: il testo prevederebbe la cessazione di pratiche che ostacolano il passaggio delle navi e la rimozione delle mine presenti nel tratto entro 30 giorni.

In cambio, gli Stati Uniti sarebbero disposti a valutare un alleggerimento progressivo delle restrizioni nei porti iraniani e lo sblocco di fondi congelati, a condizione che i passaggi marittimi restino liberi e sicuri. Tuttavia, resta esplicitato il diritto di Israele e di altri attori regionali di reagire a minacce immediate, come azioni attribuite a Hezbollah.

Questioni nucleari e sanzioni: un accordo a fasi

Il memorandum apre la strada a negoziati successivi sul programma nucleare dell’Iran. L’intesa preliminare includerebbe l’impegno di Teheran a non sviluppare armi nucleari e a discutere modalità di gestione delle scorte di uranio arricchito, ma non risolve subito i termini tecnici come i periodi di limitazione dell’arricchimento. Gli Stati Uniti, dal canto loro, valuterebbero un allentamento graduale delle sanzioni e lo sblocco di fondi in funzione dei progressi, con sospensioni mirate durante i 60 giorni di colloqui.

Punti chiave da definire

I nodi principali riguardano la durata e le condizioni per limitare le attività di arricchimento dell’uranio, la supervisione delle scorte e le garanzie verificate internazionalmente. Diversi funzionari avvertono che la formulazione dei testi tecnici è cruciale: il modo in cui saranno gestite le scorte di uranio e le modalità di verifica possono determinare la sostenibilità dell’accordo nel tempo.

Prospettive politiche e implicazioni regionali

La firma definitiva rimane subordinata all’approvazione presidenziale negli Stati Uniti: il presidente Donald Trump ha chiarito che solo un “buon accordo” per gli Stati Uniti potrà ricevere il suo via libera e che, in assenza di condizioni favorevoli, il ritorno alle ostilità resta un’opzione. Allo stesso tempo, la proposta ha scatenato reazioni diverse all’interno del panorama politico americano, con esponenti della linea dura del Partito Repubblicano che esprimono scetticismo e timori su una possibile attenuazione della pressione su Teheran.

Reazioni dei Paesi del Golfo e di Israele

Nei Paesi del Golfo e in Israele la notizia ha suscitato preoccupazione: alcuni governi temono che un allentamento delle sanzioni possa rafforzare la posizione regionale dell’Iran senza risolvere completamente le minacce a lungo termine. Il governo israeliano, in particolare, segue con attenzione gli sviluppi militari e politici, valutando l’effetto dell’accordo sul fronte libanese e sulle capacità di Hezbollah.

La dinamica militare: incidenti e smentite

Nel quadro delle tensioni, si sono registrate segnalazioni contraddittorie su eventi militari in zona. Le autorità militari statunitensi hanno negato notizie secondo cui un aereo americano sarebbe stato abbattuto vicino a Bushehr, confermando che tutti i velivoli risultano all’appello. Allo stesso tempo, Washington giustifica alcune azioni come interventi difensivi contro minacce come mine navali o postazioni missile, ribadendo che tali operazioni non implicano necessariamente il fallimento del cessate il fuoco.

In sintesi, il memorandum preliminare tra Stati Uniti e Iran segna un tentativo di stabilizzare una fase critica attraverso un approccio graduale: estendere il cessate il fuoco, garantire la navigazione nello Stretto di Hormuz e rimandare le questioni più complesse a negoziati successivi. La sostenibilità dell’intesa dipenderà però dalla capacità delle parti di tradurre impegni provvisori in concessioni verificabili, e dalla decisione finale del presidente Donald Trump.