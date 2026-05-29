Ripensare i fondi di coesione per l'emergenza energia: lo scontro tra Fitto e il Comitato delle Regioni

Il vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto sollecita Stati e regioni a rivedere i programmi di coesione per sostenere famiglie e imprese colpite dal caro energia. La presidente del Comitato europeo delle Regioni risponde criticando l'idea di trattare quei fondi come un 'bancomat'.

La questione del rincaro energetico è al centro di un acceso confronto istituzionale a Bruxelles. Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, ha inviato una comunicazione ai ministri responsabili della politica di coesione invitando a valutare con urgenza la riprogrammazione dei fondi già stanziati per far fronte all’emergenza energetica.

La proposta mira a canalizzare risorse dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo di coesione e dal Fondo per una transizione giusta (JTF) verso interventi che possano offrire sollievo immediato a famiglie e imprese esposte ai prezzi elevati dell’energia.

La reazione delle istituzioni regionali non si è fatta attendere.

La proposta della Commissione: flessibilità e strumenti già disponibili

Nella lettera inviata alle capitali, Fitto sottolinea che l’Unione dispone di risorse attive che possono essere riallocate con procedure accelerate. L’idea è di utilizzare la riprogrammazione per concentrare investimenti sull’energia, favorendo anche l’uso di nuovi strumenti finanziari per anticipare i pagamenti e permettere interventi rapidi nel tessuto produttivo e sociale.

La Commissione si dichiara disponibile a esaminare le proposte nazionali e regionali in modo collaborativo e a procedere, ove necessario, a revisioni dei programmi della politica di coesione. Fitto ricorda che operazioni analoghe sono già state realizzate in passato, citando un precedente di riprogrammazione di oltre 34 miliardi per vari settori come esempio di rapidità e concretezza.

Obiettivi pratici della riprogrammazione

Tra gli ambiti individuati nella comunicazione figurano misure di efficienza energetica, sostegno alle imprese energivore e interventi per il settore agricolo e dei fertilizzanti. L’accento è posto sulla capacità dei fondi di offrire un supporto immediato senza rinunciare all’obiettivo di transizione verso sistemi più sostenibili.

La controffensiva del Comitato europeo delle Regioni

Di segno opposto la reazione della presidente del Comitato europeo delle Regioni, Kata Tüttő, che ha definito la proposta come un errore politico e operativo. Su X ha criticato l’idea di considerare i fondi di coesione un “bancomat” per emergenze, sostenendo che molte risorse sono già impegnate e che deviare finanziamenti significherebbe compromettere investimenti a medio e lungo termine.

Tüttő ha sottolineato il ruolo fondamentale della politica di coesione nel migliorare la resilienza energetica delle regioni e nella promozione dell’efficienza e del mix energetico locale. La sua posizione mette in guardia dall’uso improprio di risorse pensate per la transizione e lo sviluppo regionale.

Critiche chiave del Comitato

La critica principale è che la riprogrammazione trasformerebbe azioni strutturali in soluzioni temporanee, un po’ come somministrare un’aspirina per una malattia che richiede cure prolungate. Per Tüttő, spostare risorse dal Fondo per una transizione giusta rischia di minare gli obiettivi climatici e sociali previsti dalla politica comunitaria.

Il botta e risposta e le implicazioni politiche

Fitto ha risposto alle critiche manifestando sorpresa per la durezza del giudizio e ribadendo che non esiste alcun obbligo imposto da Bruxelles: le decisioni spettano a Stati e Regioni che, secondo il commissario, devono valutare le esigenze reali dei territori. Ha, inoltre, evidenziato come i programmi approvati anni fa siano stati calibrati su contesti economici diversi e che la flessibilità è ciò che le amministrazioni locali avrebbero chiesto per adattarsi ai mutati scenari.

Sul piano politico la proposta di riprogrammazione giunge in un periodo di tensioni tra diverse istanze nazionali e comunitarie: il confronto con il governo italiano è parte del dibattito più ampio su come coniugare risposta immediata alle emergenze e tutela degli impegni di lungo periodo sulla transizione verde.

Conseguenze pratiche e scenari possibili

Se Stati e Regioni decidessero di procedere con la riprogrammazione, gli effetti concreti potrebbero tradursi in aiuti mirati per settori energivori, incentivi per lavori di efficienza negli edifici e strumenti di liquidità per imprese in difficoltà. Al contrario, un rifiuto unanime porterebbe la questione sulle agende politiche nazionali e forse a nuove proposte legislative per trovare risorse alternative.

Il dibattito mette in luce una tensione fondamentale: trovare un equilibrio tra la necessità di risposte rapide e la salvaguardia degli obiettivi strategici della politica di coesione. In gioco ci sono non solo risorse finanziarie, ma anche la credibilità delle istituzioni comunitarie nel gestire crisi e transizioni contemporanee.