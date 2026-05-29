Lukashenko esorta Macron a guidare i negoziati con la Russia escludendo Meloni

Aleksandr Lukashenko ha riferito i contenuti di una conversazione con Emmanuel Macron, invitandolo a farsi avanti come leader europeo per trattare con Mosca e dichiarando che non si può affidare questo compito a Giorgia Meloni; la vicenda si inserisce in un quadro di tensioni legate alla guerra in Ucraina e ad episodi come il drone caduto in Romania.

La scena diplomatica europea è stata recentemente al centro di una dichiarazione che ha subito acceso reazioni e interpretazioni. Il presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, ha reso noti i passaggi principali di una conversazione telefonica con il presidente francese Emmanuel Macron, sostenendo che il capo dell’Eliseo dovrebbe assumere la guida del processo di dialogo con Mosca e proponendo un incontro a Minsk con il presidente Vladimir Putin.

Al centro della disputa, oltre alla proposta di mediazione, c’è una frase che esclude la premier italiana Giorgia meloni dal ruolo di interlocutrice: secondo Lukashenko, «non si può lasciare questo peso a una donna».

Il contenuto della telefonata e la richiesta a Macron

Secondo la ricostruzione fornita dall’agenzia bielorussa, Lukashenko avrebbe ricordato a Macron il proprio parere sul ruolo che la Francia potrebbe svolgere come facilitatore nel confronto con la Russia.

Il presidente bielorusso ha sottolineato che, fra i leader europei, Macron sarebbe la figura più adatta per avviare un dialogo diretto, sostenendo che altri capi di governo sono «troppo giovani» per reggere questo incarico, citando nomi come Keir Starmer e Friedrich Merz. In aggiunta, ha esplicitamente escluso che l’Italia, guidata da una donna, debba essere chiamata a svolgere quel compito.

La proposta del vertice a Minsk

Oltre alle considerazioni sul profilo dei leader, Lukashenko avrebbe invitato Macron a recarsi in Bielorussia per un incontro trilaterale con Putin, con l’obiettivo di «risolvere la questione attraverso il dialogo». Questa offerta include un’esplicita chiamata a trattare sia a Minsk sia a Mosca, secondo la versione fornita dal capo dello Stato bielorusso.

Le implicazioni diplomatiche e le reazioni

La vicenda non si limita a una semplice proposta di mediazione: di fatto solleva questioni di sensibilità politica e di genere nelle relazioni internazionali. Il riferimento di Lukashenko al fatto che una donna non dovrebbe farsi carico di quel ruolo ha provocato commenti critici in diversi ambienti diplomatici e mediatici, mentre alcuni analisti hanno osservato che la proposta di coinvolgere Macron mira a spostare l’attenzione su un interlocutore europeo di peso in grado di parlare sia con Kiev sia con Mosca.

Contesto più ampio: la guerra e gli episodi recenti

Questa telefonata avviene in un quadro segnato dalla prosecuzione del conflitto in Ucraina e da episodi che hanno allargato la preoccupazione europea, come il caso di un drone precipitato su un palazzo a Galati, in Romania. Eventi del genere hanno innescato reazioni a livello di alleanze e dichiarazioni ufficiali, con leader come il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la Commissione Europea che continuano a discutere il rafforzamento della cooperazione e della sicurezza tra Paesi membri.

Le dichiarazioni su armamenti e sicurezza

Nel corso degli stessi interventi pubblici Lukashenko ha anche toccato il tema delle forze nucleari, replicando a una domanda di Macron sulle esercitazioni congiunte Bielorussia-Russia e sostenendo che le armi nucleari verrebbero impiegate «solo in caso di aggressione contro la Bielorussia». Questa posizione solleva ulteriori interrogativi sul ruolo che Minsk sta assumendo nel contesto della crisi e sui rischi legati a possibili escalation.

La prospettiva europea

Per l’Unione Europea il quadro resta complesso: da un lato le istituzioni ribadiscono il sostegno a Kiev e la necessità di procedure chiare per l’integrazione e la sicurezza; dall’altro, le tensioni diplomatiche e i messaggi di leader come Lukashenko alimentano il dibattito su chi debba effettivamente guidare iniziative di pace. La questione tocca anche la percezione della leadership in Europa e il ruolo che singoli capi di Stato o di governo possono esercitare in momenti di crisi.

In sintesi, la conversazione resa pubblica dal presidente bielorusso combina una proposta di mediazione con affermazioni che hanno suscitato polemiche. La richiesta a Macron di assumere un ruolo guida nelle trattative con la Russia e l’esclusione di Giorgia Meloni sollevano temi di legittimità diplomatica, equità di genere e strategia geopolitica nell’area europea, elementi che probabilmente continueranno a emergere nei prossimi dibattiti internazionali.