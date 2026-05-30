Trump pone condizioni rigide per un eventuale accordo con l'Iran

Dopo una riunione nella Situation Room il presidente degli Stati Uniti ha chiarito che valuterà un accordo con l'Iran solo se rispetterà le sue linee rosse, imponendo il divieto di possesso di armi nucleari e condizioni sulla navigazione nello Stretto di Hormuz.

Una riunione protrattasi per circa due ore nella Situation Room della Casa Bianca non ha ancora prodotto un annuncio formale, ma ha ribadito i paletti che il presidente intende porre a qualsiasi intesa con l’Iran. Secondo fonti presidenziali citate da corrispondenti alla Casa Bianca, il capo dell’esecutivo è disponibile a firmare un accordo solo se questo risulterà chiaramente vantaggioso per l’America e se rispetterà quelle che definisce le sue linee rosse.

Le condizioni poste dagli Stati Uniti

Nel dettaglio, la Casa Bianca rimarca che il punto non negoziabile è il divieto per l’Iran di procurarsi un’arma nucleare. Il presidente ha indicato che, per essere approvato, qualsiasi testo dovrà includere misure concrete come la distruzione o la resa dell’uranio che potrebbe essere usato per scopi militari e clausole assai rigorose di verifica.

Il concetto di linee rosse viene utilizzato per identificare quei limiti che, se oltrepassati, annullerebbero la possibilità stessa di un’intesa.

Garantire la non proliferazione

La preoccupazione principale dell’amministrazione è la non proliferazione: impedire che Teheran abbia la capacità di costruire un ordigno nucleare. Le fonti ribadiscono che la firma americana è subordinata a garanzie tecniche e ispettive stringenti, con strumenti di controllo considerati indispensabili per mantenere una credibilità strategica sul piano internazionale.

Il contesto regionale e le reazioni di Teheran

Le richieste statunitensi si inseriscono in un più ampio contesto di tensione che coinvolge il controllo delle rotte marittime e la sicurezza energetica. Una delle condizioni sollevate dal presidente riguarda la riapertura dello Stretto di Hormuz, cruciale per il transito di petrolio e gas verso i mercati globali. I messaggi ufficiali di Teheran, però, restano di segno opposto: le autorità iraniane hanno risposto duramente, rivendicando il loro ruolo nella gestione dello Stretto e sottolineando la loro determinazione a non cedere posizioni strategiche.

Impatto sui mercati e avvertimenti internazionali

Organismi internazionali come il FMI, la Banca Mondiale e l’Agenzia internazionale per l’energia hanno segnalato rischi per l’approvvigionamento energetico qualora lo Stretto restasse chiuso. L’eventuale interruzione delle forniture avrebbe conseguenze dirette sui prezzi del carburante, con possibili ripercussioni sul mercato globale e sull’economia di paesi importatori sensibili.

Le implicazioni politiche e strategiche

Dal punto di vista politico, la cautela dell’amministrazione deriva anche dalla necessità di mostrare che ogni passo diplomatico sia coerente con gli interessi nazionali. Il presidente ha fatto sapere che firmerà solo ciò che sia chiaro beneficio per l’America, una formula che sintetizza la volontà di non concedere nulla che possa indebolire la posizione strategica degli Stati Uniti nella regione.

Strumenti finanziari e misure coattive

Parallelamente all’attività diplomatica, l’amministrazione continua a mettere in campo leve economiche e di controllo finanziario. Tra le misure annunciate c’è il sequestro di asset in criptovalute attribuiti all’Iran, operazione che le autorità statunitensi hanno quantificato in circa un miliardo di dollari secondo fonti nei circoli economici governativi. Queste iniziative rappresentano parte di una strategia volta a limitare le risorse disponibili per attività considerate destabilizzanti.

Prospettive e prossimi passi

Per ora non esiste una decisione definitiva comunicata ufficialmente; la Casa Bianca parla di valutazioni in corso e mantiene il dialogo aperto ma condizionato. È probabile che nei prossimi giorni si svolgano ulteriori consultazioni con alleati e agenzie competenti per definire il perimetro tecnico e politico di qualsiasi proposta. Gli elementi centrali restano il divieto di arma nucleare, la gestione del transito nello Stretto di Hormuz e meccanismi di verifica robusti.

In sintesi, l’esito dipenderà dalla capacità di tradurre in clausole verificabili le condizioni poste dall’amministrazione, mentre il rischio di impatti economici e l’uso di strumenti finanziari rimangono leve chiave nella strategia statunitense verso Teheran.