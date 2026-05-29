Trump: via il blocco navale, le navi ferme nello Stretto di Hormuz possono ripartire

Donald Trump comunica la fine del blocco navale nello Stretto di Hormuz e invita le navi ferme a tornare a casa. Sul tavolo restano tregua, nucleare, sanzioni e il peso strategico di uno dei passaggi più delicati del mondo.

Lo Stretto di Hormuz torna a occupare la scena internazionale dopo l’annuncio di Donald Trump, che sul suo social ha dichiarato concluso il “blocco navale straordinario e senza precedenti” e ha invitato le navi rimaste ferme a riprendere la rotta verso casa. Nel messaggio, il presidente statunitense ha usato il suo stile diretto e trionfale, salutando anche le famiglie degli equipaggi e presentando la decisione come una svolta personale e politica insieme.

La vicenda, però, non riguarda solo una comunicazione via social. Dietro quella frase si intrecciano guerra, diplomazia, energia e controllo delle rotte marittime. Lo Stretto resta infatti uno snodo cruciale per il traffico globale di petrolio e gas, ma anche per gli equilibri tra Stati Uniti, Iran e alleati regionali. La recente apertura di Trump si inserisce così in una partita molto più ampia, fatta di ultimatum, contatti riservati, tregue temporanee e minacce mai del tutto rientrate.

Il nuovo annuncio di Trump e il messaggio politico

Nel post pubblicato su Truth, Trump ha spiegato che le imbarcazioni bloccate nello Stretto possono iniziare le procedure per rientrare. Il tono è quello che da tempo caratterizza la sua comunicazione: enfatico, celebrativo, costruito per trasformare ogni passaggio in una prova di forza.

Il riferimento al blocco navale, definito dal presidente come uno strumento eccezionale e ora destinato a essere revocato, viene presentato come il risultato di una strategia che ha portato a un cambio di scenario.

In realtà, la dichiarazione va letta anche come un segnale politico rivolto sia all’opinione pubblica interna sia agli interlocutori del Medio Oriente. Trump non si limita a parlare di rotte e navi: mette in scena il ruolo del leader che decide, chiude e riapre, senza passare da mediazioni tradizionali. Il messaggio alle famiglie degli equipaggi, con il tono quasi colloquiale usato nel post, rafforza questa immagine di comando personale, in cui la diplomazia si mescola alla propaganda e la pressione militare viene raccontata come premessa di una soluzione.

Come si è arrivati alla tregua sullo Stretto

La sequenza degli ultimi giorni ha mostrato una dinamica ormai riconoscibile. Dopo l’avvio della nuova escalation in Medio Oriente, Trump aveva inizialmente tenuto una linea durissima, cancellando anche impegni privati e lasciando intendere che una risposta militare fosse vicina. Poi sono arrivate le telefonate con diversi leader regionali e con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, fino all’annuncio di un’intesa definita “largamente negoziata” e collegata alla riapertura dello Stretto. In questo quadro, il weekend ha funzionato ancora una volta da momento decisivo, quasi fosse il tempo preferito dal presidente per rilanciare la propria iniziativa.

Secondo le ricostruzioni diffuse da più fonti internazionali, l’ipotesi sul tavolo prevede una tregua di 60 giorni, una riapertura graduale del passaggio marittimo, lo sminamento iraniano dell’area e la fine del blocco navale americano. A questo si aggiungerebbe un allentamento di alcune sanzioni legate al petrolio, mentre nei 60 giorni dovrebbero proseguire i negoziati sul dossier nucleare. La parte iraniana, però, avrebbe sottolineato che l’intesa non include l’impegno a consegnare le scorte di uranio arricchito né a rinunciare in modo esplicito alla possibilità di costruire un ordigno atomico.

Un’intesa ancora fragile

La prudenza resta d’obbligo perché, nonostante gli annunci, non tutto è stato definito in modo stabile. Alcune richieste avanzate da Teheran, come lo sblocco dei fondi iraniani congelati o la sospensione delle sanzioni petrolifere e petrolchimiche, sono state riportate da diversi osservatori ma non risultano ancora tradotte in un quadro pienamente consolidato. In altre parole, la tregua appare più come un passaggio negoziale che come una pace compiuta. Il rischio è che una ripresa delle tensioni possa intervenire in qualsiasi momento, se uno dei due fronti ritenesse di non aver ottenuto abbastanza.

Hormuz, il nucleare e la leva economica

Il punto più delicato resta lo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più sensibili del pianeta. Da lì transita una quota enorme del commercio energetico mondiale: petrolio, gas naturale, carburante per aerei, gasolio, fertilizzanti, prodotti chimici e altre merci essenziali per le filiere industriali. Per questo il controllo della rotta non è solo un fatto militare, ma una leva geopolitica capace di influenzare mercati, prezzi e strategie dei governi. Gli Stati Uniti e Israele non intendono cedere su questo fronte, mentre l’Iran continua a considerare l’area un punto strategico per la propria proiezione di forza.

Non sorprende, quindi, che la riapertura dello Stretto non venga automaticamente interpretata come una garanzia di stabilità economica. La normalizzazione del traffico marittimo, da sola, non basta a far scendere il prezzo del greggio o a rasserenare i mercati. Le aspettative restano legate all’evoluzione del programma nucleare iraniano, che resta escluso dalla prima intesa. Secondo le ricostruzioni, Washington ha chiesto lo smantellamento dei siti di Fordow, Natanz e Isfahan, mentre i dati dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica indicano che l’Iran disporrebbe di 440 chilogrammi di uranio arricchito al 60%, una quantità che alimenta timori e calcoli strategici.

La sfida sull’atomica

Su questo terreno il confronto resta apertissimo. Per gli Stati Uniti, il rischio è che l’Iran possa avvicinarsi troppo alla soglia tecnica necessaria per costruire un’arma nucleare; per Teheran, invece, il nucleare è anche uno strumento di autonomia politica e di deterrenza. Non a caso, nel corso dei negoziati è emersa persino l’idea di una moratoria lunga decenni, poi ridimensionata dalla controproposta iraniana a cinque anni, con la possibilità di mantenere un uso civile dell’energia atomica. Il dossier, dunque, non è solo tecnico: è il cuore della contesa tra due visioni opposte di sicurezza e sovranità.

Il metodo Trump e il ciclo dei weekend

La gestione di questa crisi segue un copione che, nel tempo, è diventato abbastanza riconoscibile. Trump alterna toni durissimi, post minacciosi e immagini realizzate con l’intelligenza artificiale a improvvisi passi indietro o aperture inattese. È proprio questa oscillazione ad aver alimentato il soprannome di “Taco”, acronimo di Trump Always Chickens Out, al quale si è aggiunto perfino “Nacho”, con riferimento alla difficoltà di riaprire davvero Hormuz. Il contrasto tra muscoli verbali e negoziati di compromesso è diventato parte integrante della narrazione.

Anche il calendario sembra avere un peso particolare. Dall’inizio della crisi, molti passaggi chiave sono caduti nel fine settimana: ultimatum, telefonate, annunci di attacchi, ipotesi di accordo e retromarce. In questo schema, lo Stretto di Hormuz non è soltanto un corridoio marittimo, ma il simbolo di una crisi che si muove tra pressione militare, calcolo politico e comunicazione spettacolare. La revoca del blocco, oggi, non chiude la partita: semmai apre una nuova fase, ancora tutta da verificare.