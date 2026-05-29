Incidente tra uno scuolabus e un’auto a Mazara del Vallo: coinvolti numerosi bambini e adulti, indagini in corso sulla dinamica e responsabilità.

A Mazara del Vallo, l’incidente tra uno scuolabus e un’auto ha provocato diversi feriti, tra cui numerosi bambini, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi e l’avvio delle indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Mazara del Vallo, incidente tra scuolabus e auto: le parole del sindaco

Grave incidente stradale in Sicilia, nel territorio di Mazara del Vallo, dove uno scuolabus è rimasto coinvolto in una collisione con una Nissan Qashqai mentre percorreva la tratta diretta verso la Borgata Costiera.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro sarebbe stato particolarmente violento e ha causato il ribaltamento dello scuolabus. Le autorità stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità, mentre il conducente dell’auto è stato sottoposto ai test di rito e il veicolo è stato sequestrato per gli accertamenti.

Il sindaco, come riportato da Rai News, ha fornito ulteriori dettagli sull’accaduto, dichiarando: “L’auto è arrivata a forte velocità senza fermarsi allo stop.

Viaggiava senza assicurazione, a bordo c’era una famiglia, una coppia con cinque bambini, la mamma incinta“. Sul fronte sanitario, le condizioni dei feriti restano sotto osservazione; in particolare, è stato spiegato che “Uno ha una frattura scomposta, e un’altra un possibile versamento“, mentre alcuni minori sono stati trasferiti in elisoccorso per ulteriori cure specialistiche.

Mazara del Vallo, incidente tra scuolabus e auto: feriti bambini e adulti

A bordo del mezzo scolastico si trovavano gli alunni dell’istituto Santa Gemma-Boscarino-Pirandello insieme agli assistenti del servizio comunale. Il bilancio, aggiornato tra le varie fonti, parla di circa 18-19 feriti complessivi, di cui 14 bambini e diversi adulti; due minori risultano in condizioni più serie.

L’impatto ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati vigili del fuoco, forze dell’ordine e numerose ambulanze del 118, che hanno provveduto al trasferimento dei feriti negli ospedali della zona. Come riportato dai Vigili del fuoco, “Soccorsi e trasportati in ospedale i feriti a bordo dei 2 veicoli, 14 bambini e 4 adulti“, mentre le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono proseguite per diverse ore.