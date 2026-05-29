La Corte europea valuta i ricorsi per il rifiuto italiano di eseguire un mandato della CPI

Due persone che dichiarano di essere state torturate in Libia hanno chiesto alla Cedu di valutare se l'Italia abbia violato i loro diritti non eseguendo un mandato d'arresto internazionale emesso dalla Corte penale internazionale.

La vicenda coinvolge un ex alto funzionario libico e la decisione italiana di non procedere all’arresto richiesto da un organo internazionale. Due richiedenti, una donna proveniente dalla Costa d’Avorio e un uomo originario del Sudan, ora residenti in Italia, sostengono di essere stati sottoposti a tortura e hanno presentato ricorso alla Corte europea dei diritti umani (Cedu).

I ricorsi contestano il comportamento dello Stato italiano, che secondo gli interessati avrebbe omesso l’esecuzione di un mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale (CPI).

Dopo un primo esame, la Cedu ha comunicato i ricorsi al Governo italiano con una serie di quesiti rivolti a chiarire la loro ammissibilità e a verificare se, nella condotta dell’Italia, si possa ravvisare una violazione delle garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Contesto e soggetti coinvolti

Al centro della disputa c’è Osama Almasri Njeem, identificato come ex capo della polizia giudiziaria libica. Sul piano internazionale, contro di lui pende un mandato d’arresto emesso dalla CPI. I due ricorrenti, che affermano di aver subito maltrattamenti e tortura durante il loro soggiorno in Libia, si sono rivolti alla Cedu sostenendo che la mancata azione dell’Italia abbia leso diritti fondamentali come il diritto alla protezione dalla tortura e il diritto a un ricorso effettivo.

Chi sono le parti offese

La donna ivoriana e l’uomo sudanese hanno raccontato di aver subito violenze riconducibili alla loro detenzione o trattamento in Libia. Ora si trovano in territorio italiano e richiedono che la giustizia internazionale trovi applicazione. Le loro istanze puntano a ottenere un pronunciamento della Cedu sulla responsabilità dello Stato ospitante, in relazione alla mancata esecuzione di atti emessi da organismi internazionali come la CPI.

La procedura Cedu e le questioni giuridiche aperte

Nel corso della fase preliminare, la Cedu ha inviato al Governo italiano una serie di domande volte a chiarire i fatti e la ricostruzione giuridica dell’accaduto. Questo passaggio non implica una decisione di merito, ma è necessario per stabilire se i ricorsi siano ammissibili e se sussistano motivi per procedere all’esame sostanziale delle presunte violazioni.

Domande poste alla parte italiana

Tra gli aspetti su cui la Corte chiede chiarimenti vi sono la documentazione relativa alla richiesta di arresto, eventuali motivazioni che hanno condotto al mancato intervento e l’eventuale bilanciamento tra obblighi internazionali e garanzie interne. La Corte mira anche a capire se le autorità italiane abbiano considerato i rischi specifici per le persone che hanno denunciato le violenze e se siano state avviate indagini autonome o collaborazioni con la CPI.

Implicazioni legali e possibili scenari

Se la Cedu dovesse ritenere i ricorsi ammissibili e accertare una violazione, l’Italia potrebbe essere condannata per non aver garantito protezione effettiva contro la tortura o per non aver rispettato obblighi internazionali di cooperazione con tribunali penali. Una sentenza favorevole ai ricorrenti potrebbe aprire la strada a risarcimenti, obblighi di indagine e raccomandazioni per modifiche procedurali.

Rilevanza per il diritto internazionale

Il caso solleva questioni delicate di coordinamento tra giurisdizioni nazionali e organismi sovranazionali: la tensione tra l’obbligo di collaborazione con la CPI e gli strumenti giuridici nazionali è un nodo ricorrente nelle controversie che coinvolgono crimini internazionali. La decisione della Cedu potrebbe servire da riferimento per simili situazioni, chiarendo responsabilità e limiti d’azione degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

In questa fase il procedimento è ancora concentrato sull’istruttoria preliminare e la raccolta di elementi. La comunicazione dei ricorsi al Governo italiano rappresenta un passo formale ma significativo: la risposta delle autorità italiane e la documentazione fornita saranno decisive per la valutazione dell’ammissibilità e, successivamente, per l’eventuale esame di merito della Corte. Resta fondamentale il confronto tra garanzie nazionali e obblighi internazionali per comprendere se, e in quale misura, siano stati tutelati i diritti delle persone che hanno denunciato la tortura.