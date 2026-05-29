Incidente a Galați: drone su un condominio e risposta della Nato con attrezzature antiaeree

Un drone è precipitato su un edificio residenziale a Galați, Romania, causando un incendio e feriti lievi. Il presidente Nicușor Dan parla di uno «sciame» di 43 droni diretti verso l'Ucraina; la Nato ha deciso il trasferimento temporaneo di attrezzature di difesa aerea mentre la Romania lavora alla modernizzazione dei suoi sistemi con fondi UE del programma Safe.

Un drone è caduto su un condominio della città di Galați, in Romania, causando un incendio e lasciando due persone con ferite lievi. L’episodio, avvenuto durante operazioni russe contro obiettivi in Ucraina, ha provocato reazioni immediate a livello nazionale e internazionale, tra misure diplomatiche e disponibilità di supporto militare da parte degli alleati.

Il presidente rumeno Nicușor Dan ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa per valutare le conseguenze e ha attribuito l’incidente alla responsabilità della Federazione Russa, definendo il velivolo come parte di uno «sciame» composto da 43 droni diretti verso obiettivi in Ucraina.

La tensione ha spinto Bucarest a misure diplomatiche nette, oltre a sollecitare un sostegno concreto da parte della Nato e dell’Unione Europea.

La reazione istituzionale della Romania

Dopo l’impatto sul condominio, il governo rumeno ha dichiarato persona non grata il console generale russo a Costanza e ha deciso la chiusura del consolato generale nella città portuale.

Il presidente ha sottolineato che lo Stato adotterà misure proporzionate per tutelare la sovranità e la sicurezza nazionale. Contestualmente, le autorità locali hanno gestito l’emergenza con i soccorsi e le operazioni antincendio per limitare i danni agli edifici residenziali.

Azioni immediate e gestione dell’emergenza

Nel breve termine sono state attivate squadre di soccorso e ispezioni strutturali per verificare la sicurezza delle abitazioni colpite.

Le autorità hanno reso noto che due persone hanno riportato ferite lievi e che sono in corso accertamenti per stabilire le dinamiche precise dell’accaduto. Il governo ha ribadito la necessità di non trarre conclusioni affrettate ma di rispondere con decisione alle violazioni della sovranità nazionale.

La risposta della Nato e degli alleati

La Nato ha espresso solidarietà alla Romania e ha annunciato l’intenzione di trasferire, a titolo provvisorio, parte delle sue attrezzature di difesa aerea nel Paese alleato. L’operazione è pensata come misura temporanea fino al completamento della modernizzazione dei sistemi nazionali rumeni, finanziata anche con i fondi del programma Safe dell’UE. I vertici dell’Alleanza hanno ribadito l’impegno a difendere ogni centimetro del territorio dei Paesi membri.

Deterrenza e interoperabilità

Secondo i rappresentanti della Nato, il trasferimento faciliterebbe inoltre l’interoperabilità tra le capacità alleate e quelle rumene, permettendo risposte più rapide a minacce transfrontaliere come attacchi con droni. I leader europei hanno sottolineato l’importanza di rafforzare la prontezza difensiva sul fianco orientale e di aumentare la pressione diplomatica e sanzionatoria contro chi provoca tali incidenti.

Reazioni politiche e diplomatiche

La caduta del drone ha suscitato condanne diffuse. La presidente della Commissione Ue ha definito l’episodio un superamento di limiti accettabili e ha annunciato l’intenzione di proseguire con misure sanzionatorie più severe. Il presidente ucraino ha espresso la volontà di sostenere la Romania «in ogni modo necessario» e ha chiesto un’accelerazione nelle forniture di sistemi di difesa aerea per impedire ulteriori escalation.

Parole e controparole

Leader di vari Paesi membri dell’Alleanza e del blocco europeo hanno ribadito solidarietà e la necessità di non lasciare impunite violazioni della sovranità. Sul versante russo, la risposta ufficiale ha accusato l’Occidente di strumentalizzare l’incidente per scopi mediatici e ha avvertito che contromisure non tarderanno ad arrivare. Le dichiarazioni russe hanno sollevato ulteriori tensioni diplomatiche, contribuendo a un clima di forte polarizzazione.

Implicazioni strategiche e prossimi passi

L’episodio a Galați segna un punto critico nella percezione della minaccia rappresentata dai droni nelle aree di confine. Per la Romania si apre ora la fase di aggiornamento e potenziamento dei sistemi di difesa aerea nazionali, con il supporto degli alleati e i fondi europei. Parallelamente, la diplomazia dovrà gestire la chiusura consolare e le relazioni bilaterali con la Russia, mantenendo aperte le garanzie di sicurezza previste dall’Alleanza.

In sintesi, l’incidente ha scatenato una combinazione di reazioni che vanno dall’assistenza militare temporanea alla risposta diplomatica, mostrando come un singolo evento possa accelerare decisioni strategiche su scala europea e atlantica. Il monitoraggio delle evoluzioni sul campo e delle intenzioni politiche delle parti coinvolte rimane cruciale per valutare il rischio di nuove escalation.