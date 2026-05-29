Dirigente di The Walt Disney Company condannato in Russia per droghe trovate in valigia

Un dirigente di The Walt Disney è stato fermato a Sheremetyevo con caramelle contenenti THC e condannato a due anni e mezzo; in aula ha detto che erano prescritte dopo un intervento cerebrale.

Un episodio giudiziario che ha coinvolto un manager di una grande multinazionale ha attirato attenzione internazionale dopo un controllo di routine in aeroporto. Secondo i resoconti dei media russi, Jugal Daterao, dirigente della The Walt Disney Company, è stato fermato a Sheremetyevo mentre rientrava in Russia su un volo con scalo dal Qatar e, a seguito dell’ispezione dei bagagli, sono state trovate delle caramelle contenenti THC.

Arresto e accertamenti in aeroporto

Le autorità doganali di Sheremetyevo hanno segnalato il ritrovamento durante un controllo standard del bagaglio. Le caramelle, descritte nei rapporti come gommosi e impregnate di THC, hanno portato al fermo immediato di Daterao e all’avvio di un procedimento penale per possesso e introduzione illegale di sostanze stupefacenti.

L’episodio ha avuto luogo a seguito dell’arrivo del volo in transito dal Qatar, una circostanza confermata dalle fonti giudiziarie locali.

Dichiarazioni dell’imputato

In aula, Daterao ha affermato che le caramelle contenenti cannabis gli erano state fornite con una prescrizione medica negli Stati Uniti per gestire il recupero a lungo termine dopo un intervento chirurgico al cervello.

Questa versione è stata presentata come elemento difensivo, con l’obiettivo di spiegare la presenza della sostanza nel suo bagaglio e la finalità terapeutica del prodotto. Le autorità russe, tuttavia, hanno proceduto comunque con le accuse formali.

Il processo e la sentenza

Il procedimento si è celebrato presso il Khimki City Court, dove il giudice ha riconosciuto Daterao colpevole sia di possesso sia di contrabbando di stupefacenti. La pena inflitta è stata di due anni e sei mesi in un istituto penitenziario di sicurezza media, a cui si è aggiunta una multa di 30.000 rubli, cifra che nei resoconti occidentali è stata approssimata a circa 420 dollari. La sentenza sintetizza la posizione cauta del tribunale nei confronti di reati legati alle sostanze controllate, anche quando l’imputato invoca usi terapeutici.

Aspetti legali e implicazioni

Dal punto di vista giuridico, il caso mette in luce la differenza tra la normativa russa sulle droghe e le pratiche mediche di altri Paesi, dove alcuni derivati della cannabis possono essere prescritti a fini terapeutici. Qui il giudice ha ritenuto insufficienti le giustificazioni dell’imputato per escludere il carattere penalmente rilevante del fatto. La vicenda richiama la complessità del riconoscimento reciproco di documentazione medica e il ruolo delle autorità di frontiera nell’applicazione delle leggi nazionali.

Profilo professionale e status personale

Sul suo profilo LinkedIn, Jugal Daterao è indicato come un executive tecnologico con sede a New York e program director presso The Walt Disney Company dal 2019. I media russi hanno riportato che Daterao ha cittadinanza indiana, mentre non è stato chiarito se possieda anche un passaporto statunitense. Questi dettagli anagrafici hanno alimentato l’interesse sulla natura transnazionale del caso e sulle possibili ripercussioni diplomatiche.

Comunicazioni ufficiali

La testata che ha rilanciato la notizia ha riferito di aver contattato l’ambasciata degli Stati Uniti a Mosca per ottenere chiarimenti, senza però ottenere immediatamente una risposta pubblica. L’assenza di conferme ufficiali ha lasciato aperte alcune domande sul coinvolgimento consolare e sulle eventuali azioni a tutela del cittadino arrestato, qualora sia titolare del passaporto statunitense.

Riflessioni finali

Al di là del profilo personale del diretto interessato, il caso evidenzia come i viaggi internazionali possano esporre professionisti e turisti a regolamentazioni molto diverse in materia di sostanze controllate. La vicenda di Daterao mostra inoltre come l’uso terapeutico documentato in una giurisdizione non sia automaticamente riconosciuto in un’altra, con conseguenze penali concrete. In questo contesto, l’importanza di informarsi sulle leggi locali e di consultare le autorità competenti prima di trasferire medicinali o prodotti a base di cannabis emerge come un punto cruciale.