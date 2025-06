Live-action Disney: in Italia vince ancora il cuore per i classici animati

Un’analisi firmata JustWatch svela un’Italia divisa tra curiosità per i remake e nostalgia per gli originali. Ecco cosa cercano davvero gli spettatori.

La magia Disney continua a incantare, ma quando si parla di rifacimenti in chiave live-action, in Italia l’effetto nostalgia vince ancora. È quanto emerge da un’analisi condotta da JustWatch, la più grande guida al mondo per contenuti in streaming, che ha misurato il successo — in termini di popolarità e gradimento — delle nuove versioni con attori in carne e ossa rispetto ai classici d’animazione.

Il risultato? I remake attirano moltissimi click e interazioni, ma i cuori (e le valutazioni) degli spettatori italiani restano fedeli alle versioni originali.

Curiosi ma critici: il pubblico guarda, ma non sempre approva

Dal 1° gennaio al 23 maggio 2025, JustWatch ha analizzato il comportamento degli utenti italiani su oltre 12 titoli Disney. A colpire è soprattutto la differenza tra popolarità e gradimento: mentre film come La Sirenetta (2023) e Biancaneve (2025) guidano la classifica per numero di ricerche e click, sono le versioni animate a ottenere le valutazioni più alte — spesso superiori del 20-30%.

Ad esempio, La Sirenetta originale del 1989 raggiunge un impressionante 95% di gradimento, contro il 66% della versione 2023, pur essendo meno cliccata. Stesso discorso per Biancaneve: il remake è molto ricercato, ma raccoglie appena 31% di valutazioni positive, mentre l’iconico film del 1937 mantiene un solido 91%.

Gli intramontabili: quando anche la popolarità premia l’originale

Non mancano i casi in cui l’originale trionfa anche per visibilità. È il caso de La Bella e la Bestia (1991), che occupa il terzo posto per popolarità (dopo La Sirenetta 2023 e Biancaneve 2025), superando persino il proprio remake del 2017.

Stessa sorte per Mulan (1998), che batte sia per gradimento che per interazioni la sua versione live-action del 2020. Un segnale forte: alcuni classici continuano a essere scoperti o riscoperti anche dalle nuove generazioni, magari incuriosite proprio dai remake.

Curiosità o nostalgia? Una questione culturale (e affettiva)

Se da un lato i rifacimenti live-action rappresentano un’operazione commerciale vincente per Disney — capaci di rinnovare l’interesse e attirare nuovi spettatori —, dall’altro confermano un dato ormai consolidato: il legame emotivo con i film d’animazione è ancora fortissimo.

Per molte generazioni cresciute con VHS e cinema anni ’90, i classici Disney rappresentano ben più di un film. Sono ricordi, emozioni, identità culturale. E per i più giovani, che magari scoprono prima il remake, sono proprio le versioni originali ad affermarsi come nuove scoperte da custodire.

Metodologia dello studio

L’indagine si basa su una combinazione di dati di interazione (click, ricerche, acquisti digitali, visualizzazioni) raccolti dalla piattaforma JustWatch tra gennaio e maggio 2025. Il punteggio di popolarità, normalizzato su scala 0-100, misura la media ponderata delle attività degli utenti italiani.

Le valutazioni, invece, derivano da JustWatch e da altre piattaforme di recensioni, offrendo una panoramica completa sul gradimento del pubblico.

La classifica: live-action vs. originali

🥇 Posizione 🎬 Titolo 🔥 Popolarità ⭐ Valutazione 1 La Sirenetta (2023) 70 66% 2 Biancaneve (2025) 60 31% 3 La Bella e La Bestia (1991) 51 96% 4 La Bella e La Bestia (2017) 38 88% 5 La Sirenetta (1989) 31 95% 6 Mulan (1998) 30 97% 7 Aladdin (2019) 24 86% 8 Cenerentola (2015) 24 88% 9 Aladdin (1992) 22 97% 10 Biancaneve (1937) 17 91% 11 Cenerentola (1950) 3 92% 12 Mulan (2020) 1 74%

Il messaggio è chiaro: i live-action Disney incuriosiscono, ma non sempre convincono. Mentre le nuove versioni offrono spettacolarità e aggiornamenti narrativi, sono ancora i film d’animazione a custodire l’essenza della magia Disney — quella che continua a emozionare, generazione dopo generazione.