Il successo di Buen Camino illumina la chiusura del Bif&st a Bari

Checco Zalone e Gennaro Nunziante sul palco del Petruzzelli per ritirare il premio Bif&st per Buen Camino, tra applausi, riconoscimenti dell'ANEC e un fitto programma di proiezioni e omaggi

La chiusura della rassegna ha visto protagonisti i nomi più amati del cinema italiano: sul palco del Teatro Petruzzelli sono saliti Checco Zalone (al secolo Luca Medici) e il regista Gennaro Nunziante per ricevere il premio Bif&st Arte del Cinema, consegnato dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. La serata, condotta dall’attrice Irene Maiorino, è stata pensata come un omaggio al cinema di grande diffusione, con battute, momenti istituzionali e riferimenti ironici al mondo dei premi, in un clima che ha alternato risate e applausi.

Al centro dell’attenzione c’è stato naturalmente il film Buen Camino, che ha segnato un vero fenomeno d’incassi: oltre 76 milioni di euro al botteghino e circa 9,5 milioni di spettatori in sala. Per questo motivo gli autori sono stati premiati anche dall’ANEC con il Premio Speciale ANEC, riconoscimento che sottolinea il ruolo del film nella promozione delle sale cinematografiche come luoghi di visione collettiva.

La cerimonia e i momenti salienti

La serata di gala ha alternato premiazioni e proiezioni: oltre ai riconoscimenti a Checco Zalone e Gennaro Nunziante, sul palco si sono succeduti artisti e personalità come Valeria Golino, anch’ella insignita del premio Bif&st Arte del Cinema. Non sono mancati riferimenti scherzosi al direttore artistico, con Zalone che ha fatto una battuta sull’Oscar rivolta all’organizzazione, creando un siparietto che ha coinvolto il pubblico presente. L’atmosfera è stata di festa ma anche di riconoscimento professionale per opere e interpreti che hanno segnato la stagione.

Ospiti e proiezioni in anteprima

La chiusura ha ospitato l’anteprima di Mektoub, My Love: Canto Due di Abdellatif Kechiche, con la presenza in sala dell’attore Salim Kechiouche e del produttore Riccardo Marchegiani. In mattinata il programma aveva previsto proiezioni storiche come Vieni avanti cretino di Luciano Salce e un omaggio ai novant’anni di Lino Banfi, con l’anteprima di Lino d’Italia. Storia di un ItALIENO di Marco Spagnoli, che ha poi dialogato con gli ospiti in un incontro pubblico dedicato alla carriera dell’attore.

I premi della sezione internazionale Meridiana

La giuria internazionale del concorso Meridiana, presieduta da Roberto Andò, ha assegnato i riconoscimenti principali a pellicole provenienti da più Paesi. Il titolo di miglior film è andato alla produzione spagnola Sorda – Il silenzio degli altri di Eva Libertad, che ha ottenuto anche il premio per la migliore interpretazione maschile con Álvaro Cervantes. La migliore interpretazione femminile è invece stata attribuita a Doha Ramadan per il film egiziano Happy Birthday, mentre la regia è stata premiata per La petite derniere di Hafsia Herzi.

Giuria e internazionalità

La giuria era composta da membri provenienti da diverse realtà culturali: oltre a Roberto Andò erano presenti critici e professionisti come Diana Martirosyan (Armenia), Giovanni Orlando (Stati Uniti), Fatma Sfar (Tunisia) e Ahmed Shawky (Egitto). Questo approccio ha valorizzato la natura internazionale del concorso, capace di mettere a confronto linguaggi e stili differenti e di segnalare cinema che esplora temi di memoria, identità e società.

Bilancio dell’edizione e prospettive

L’edizione 2026 del Bif&st si è chiusa con oltre 50mila spettatori complessivi e numerosi appuntamenti sold out nelle sedi come il Petruzzelli, il Kursaal, la Galleria, AncheCinema e il Piccolo. L’organizzazione ha già annunciato la prossima edizione, che si svolgerà nel 2027 e sarà spostata da marzo ad aprile, programmata dal 10 al 17 aprile, con l’intento di confermare una proposta ricca di anteprime, retrospettive e momenti di incontro tra pubblico e professionisti.

In conclusione, la serata al Teatro Petruzzelli è stata la fotografia di un cinema capace di coniugare successo commerciale e attenzione critica: da un lato il fenomeno Buen Camino che ha riportato masse in sala, dall’altro la selezione Meridiana che ha valorizzato percorsi autoriali internazionali. Il bilancio numerico e la qualità degli ospiti confermano il ruolo del Bif&st come appuntamento di riferimento per il panorama cinematografico italiano e internazionale.