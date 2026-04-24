Look e polemiche alla première milanese di Il diavolo veste Prada 2

La promozione di Il Diavolo Veste Prada 2 ha fatto tappa anche in Italia con una première milanese che, pur non avendo in passerella le protagoniste internazionali, ha offerto uno spettacolo di moda tutto suo. Se a Londra sono arrivate figure come Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt — accompagnate da ospiti del calibro di Donatella Versace e Chiara Ferragni — a Milano si è giocata una partita diversa, fatta di influencer, volti televisivi e creator locali che hanno trasformato il red carpet in passerella alternativa.

Allo stesso tempo, l’evento milanese ha aperto le porte a un pubblico eterogeneo: ex protagonisti di programmi come Uomini & Donne, star di TikTok, cantanti, attori e qualche sportivo si sono alternati davanti ai flash. Molti outfit sono stati documentati e taggati dalla pagina Instagram @ThatsFabOfficial, cosa che ha facilitato il confronto tra i fan: chi ha rispettato il mood della serata e chi, invece, ha scelto look più personali o discutibili.

Da qui la scelta di mettere in evidenza una selezione di top e flop vestiti per la serata.

I look più discussi

Nel gruppo dei flop sono finiti outfit che, a giudizio dei fotografi e dei commentatori social, non hanno valorizzato chi li indossava. Tra questi spicca un total leopardato che ha rischiato di sovrastare la persona piuttosto che evidenziarla; passando poi a un pantalone tartan scelto da una figura nota del piccolo schermo, fino a una gonna in rete che non ha convinto per il bilanciamento cromatico.

L’impressione generale è stata quella di scelte troppo eccentriche o poco coordinate con il tema della serata, con effetti che sui social sono stati definiti sovente più graziosi che eleganti.

Un caso emblematico

Un esempio particolarmente chiacchierato riguarda una presenza che ha optato per pantaloni aderenti alla caviglia, cintura vistosa e un top in pizzo effetto vedo/non vedo: il look, abbinato a un atteggiamento informale fotografato mentre si masticava una gomma, ha scatenato ironia e commenti immediati. C’è chi ha scherzato vendendo lo stesso top su una piattaforma di second hand per pochi euro, a sottolineare come certi capi possano diventare oggetto di meme istantanei. Tutto ciò ha alimentato la conversazione sul ruolo del red carpet come luogo di spettacolo ma anche di possibile sbilanciamento stilistico.

I look promossi

Dall’altra parte della bilancia, alcuni ospiti hanno saputo interpretare la première con misura e senso del tema: una piccola schiera di invitate ha scelto tinte scure, tocchi di rosso e silhouette studiate che hanno dialogato perfettamente con l’atmosfera del film. Tra i nomi più apprezzati figurano performer e personaggi tv che hanno puntato su tagli netti, accessori calibrati e un make up coerente, ottenendo consensi sia dagli addetti ai lavori che dal pubblico online. In questo gruppo la parola chiave è stata equilibrio tra personalità e rispetto del contesto.

Il colpo di scena in bianco

Fuori dalla lista dei classici top neri e rossi, una figura pubblica ha scelto un abito bianco che ha catturato l’attenzione per eleganza e semplicità: il contrasto con il resto delle scelte cromatiche ha reso l’outfit letteralmente iconico, tanto da essere definito da alcuni commentatori come quasi «divino». Questo episodio mette in luce come, a volte, uscire dallo schema sia la mossa vincente quando è supportata da una precisa idea stilistica.

Osservazioni sul contesto e sulle reazioni

È interessante notare come la promozione del film abbia assunto due facce: a Londra la presenza dei protagonisti ha dato tono internazionale alla serata, con scatti che hanno spopolato per la presenza di star e stiliste famose, mentre a Milano l’attenzione si è spostata sul mondo degli influencer e sulla capacità dei singoli di trasformare un evento cinematografico in un momento di spettacolo social. Anche lo stesso film, girato in parte nella città, ha contribuito a creare aspettative: la pellicola arriverà nelle sale dal 29 aprile, e la riconoscibilità dei luoghi ha aggiunto un livello di partecipazione da parte del pubblico locale.

Conclusione

Il bilancio della première milanese è quindi duplice: da un lato la fotografia di una scena moda che sperimenta e talvolta eccede, dall’altro la conferma che poche scelte ben calibrate fanno la differenza sul red carpet. Tra commenti, condivisioni e tag su Instagram, la serata si è trasformata in un laboratorio di stile dove il valore del look è stato discusso tanto quanto il film. A chi legge resta il gioco di scegliere il proprio preferito e partecipare al dibattito: moda e cinema continuano a intrecciarsi, creando nuove narrazioni pubbliche.