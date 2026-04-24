Giulia Stabile confessa un breve flirt con un cantante italiano durante il tour di Rosalía

Giulia Stabile rompe il riserbo sulla vita privata e racconta una storia fatta di incontri, silenzi e una scoperta che ha chiuso tutto

La ballerina e conduttrice Giulia Stabile ha scelto un palcoscenico inatteso per parlare di vita privata, offrendo al pubblico un racconto che ha subito fatto il giro dei media. Nota per la sua riservatezza, Giulia ha preferito fino a oggi tenere lontani i dettagli sentimentali dalla ribalta; tuttavia, durante una tappa del tour di Rosalía ha deciso di condividere un episodio recente che la riguarda da vicino.

La confessione è arrivata in un momento informale del concerto, quando l’attenzione del pubblico era già catturata dalla performer principale e dalle coreografie, trasformando così una parentesi personale in uno spunto di cronaca rosa.

Nel raccontare l’episodio, la protagonista ha precisato la propria condizione sentimentale: si definisce single dopo la fine della relazione con Sangiovanni, ma ha ammesso di aver vissuto un breve flirt con un cantante italiano più grande di lei.

La vicenda, iniziata con un invito e una serata che prometteva bene, ha preso una piega diversa quando sono emerse informazioni scomode. L’intera sequenza — dall’invito al concerto di Roma fino alla scoperta di un’altra presenza nella vita del cantante — è stata narrata con toni garbati ma decisi, lasciando chiaramente trasparire delusione e serenità nel mettere un punto.

La rivelazione sul palco

Durante la prima delle due serate allo Ziggo Dome di Amsterdam, la conversazione tra la star e la sua ballerina ha acceso la curiosità dei presenti: Rosalía ha chiesto a Giulia se ad attenderla ci fosse qualcuno, e la risposta ha aperto il racconto. Giulia ha spiegato che il rapporto con il cantante era iniziato dopo che lui l’aveva invitata al suo concerto nella capitale; la serata si era svolta tra presentazioni con la troupe, una cena e l’afterparty, momenti che avevano lasciato alla ballerina l’impressione di una situazione promettente. Ha però chiarito un punto importante: quella notte hanno dormito nello stesso luogo, ma “dormire” non equivaleva a qualcosa di più intimo — non c’era stato neppure un bacio — una distinzione che Giulia ha voluto sottolineare per spiegare i confini del loro rapporto.

Il contesto dell’incontro

Giulia ha ricordato di essere parte del corpo di ballo di Rosalía e di essere in tour con l’artista dallo scorso marzo, dettaglio che spiega la compresenza nelle varie tappe. La dinamica dell’incontro con il cantante è stata narrata come una sequenza naturale: invito al concerto, accoglienza calorosa da parte dell’artista e della sua squadra, e una serata condivisa che sembrava preludere a qualcosa di più. È stato però uno scambio informale con lo stylist a far scattare il sospetto: la menzione di una “ragazza spagnola” vicina al cantante è stata la prima crepa nel quadro rassicurante che lui aveva dipinto, e quella informazione ha iniziato a instillare dubbi nella ballerina.

La scoperta e la reazione

Nonostante le rassicurazioni del cantante, Giulia ha raccontato di aver scoperto che la presenza dei terzi era reale. La verità — secondo la sua versione — è venuta fuori gradualmente: prima i frammenti di conversazione, poi la certezza che la storia della ragazza spagnola era vera. In seguito è arrivata la notizia che lo stesso cantante aveva avviato una nuova relazione con una persona conosciuta dalla stessa Giulia, un dettaglio che ha reso la situazione ancora più delicata e personale. Di fronte a questa concatenazione di fatti, la ballerina ha preso la decisione di chiudere il capitolo: «Ora sono libera», ha dichiarato, esprimendo sollievo per aver interrotto un percorso che stava prendendo una direzione poco limpida.

Implicazioni pubbliche e reazioni

La rivelazione ha naturalmente scatenato commenti e speculazioni sui social e tra gli esperti di gossip; l’opinionista Alessandro Rosica ha indicato come possibile protagonista il cantante Irama, alimentando ulteriori discussioni. Giulia, dal canto suo, ha mantenuto un profilo di dignità e chiarezza: ha raccontato i fatti senza aggredire nessuno, sottolineando però che le bugie emergono e che la sincerità è fondamentale. Il pubblico ha colto la sua fermezza nel mettere un punto alla vicenda, e il dibattito si è concentrato sul rispetto della privacy e sul modo in cui le dinamiche personali vengono trasformate in notizia.

Chi è in attesa di conferme

Sebbene i nomi circolino e gli opinionisti esprimano ipotesi, al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati; la scelta di Giulia di raccontare a parole proprie offre però una versione chiara del suo punto di vista. La vicenda resta quindi aperta: da un lato c’è la dichiarazione pubblica della ballerina, dall’altro le indiscrezioni che continuano a girare. In attesa di eventuali smentite o conferme formali, il racconto di Giulia Stabile rimane un esempio di come, anche nel mondo dello spettacolo, le scelte personali e la tutela della propria serenità prevalgano sulla curiosità altrui.