Il Grande Fratello Vip 2026 prosegue con continui colpi di scena. Ieri sera però, dopo la diretta, i concorrenti si sono radunati in cucina per commentare la serata ma, a un certo punto, hanno parlato di Ilary Blasi e del fidanzato Bastian Muller, commettendo però un’incredibile gaffe! Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, la battura di Selvaggia Lucarelli sulle nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller

Oltre alle dinamiche di gare e ai colpi di scena, come quello della finta eliminazione di Paola Caruso, ieri sera sono finiti al centro dell’attenzione Ilary Blasi e il fidanzato Bastian Muller. Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici hanno giocato al gioco dei tarocchi, con la Lucarelli che ha estratto “Il Recidivo” e non ha resistito a fare una battuta nei confronti della Blasi e del suo prossimo matrimonio: “Questa è la carta più importante, il Recidivo, la persona che sbaglia una seconda volta e sei proprio tu, che ti sposi per la seconda volta.” La Blasi è scoppiata a ridere ribattendo: “Pure tu, anche tu, non ci provare, sei recidiva come me, fai la furba e ti risposi.” Questo botta e risposta non è sfuggito ai concorrenti nella casa che, a fine puntata…

Grande Fratello Vip, concorrenti confusi: che gaffe su Ilary Blasi e Bastian Muller! Scatta la censura

A fine puntata i concorrenti del Grande Fratello Vip si sono riuniti per commentare quanto accaduto. Come detto a nessuno di loro è sfuggito il botta e riposta tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli, con Renato Biancardi che ha detto: “Bellissima la carta del Recidivo per il fatto che lei si sposa.

Ma quindi è tutto vero.” A questo punto Lucia Ilardo ha spiegato agli altri concorrenti che appunto Ilary Blasi sta per sposare Bastian Muller: “lui le ha fatto la proposta di matrimonio, le ha regalato un bell’anello, un brillocco. Chi è lui? Un bel tedesco“. Ecco ora la gaffe di Biancardi: “Vero, lui se non sbaglio è il suo personal trainer. Mi pare di sì, è il personal trainer di cui si parlava.” Il riferimento era a Cristiano Iovino, il famoso ragazzi del caffè. La regia, prontamente, ha staccato sul giardino. Ma attenzione, non è finita qui. Anche Raimondo Todaro ha poi tirato fuori l’argomento, con l’Elia che ha chiesto chi fosse Bastian Muller. Francesca Manzini ha commesso un’altra gaffe, prima dicendo che Muller è svizzero e poi: “lui è un imprenditore svizzero, un bravo ragazzo. Come faccio a saperlo? Imitandola so tutto, per anni mi sono fatta i cavoli suoi. Ah no, è un personal trainer, ah no, oddio questo era l’altra ragazzo… no vabbè ok cambiamo discorso.” Insomma, nella casa del GF Vip regna la confusione su chi sia Bastian Muller!