Ilary Blasi è pronta a dire nuovamente sì. La conduttrice e l’imprenditore tedesco Bastian Muller sono infatti prossimi al matrimonio, ecco la data.

Ilary Blasi e le nozze con Bastian Muller: prima il divorzio da Francesco Totti

Ilary Blasi e il fidanzato Bastian Muller sono pronti a diventare marito e moglie ma, prima di poterlo fare, la conduttrice televisiva deve divorziare da Francesco Totti.

A tal proposito, come si legge su Il Messaggero, è stata fissata l’udienza per il divorzio per il 21 marzo 2026. Ricordiamo che tra la Blasi e l’ex calciatore ci sono in ballo ancora diverse questioni, come l’assegno di mantenimento che Totti dovrà corrispondere alla Blasi. Ma, quindi, quando si sposeranno Ilary e Bastian?

Ilary Blasi e le nozze con Bastian Muller: ecco la data

A marzo dunque fissata l’udienza di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, quattro anni dopo la fine del loro matrimonio. La conduttrice televisiva potrà così sposare il fidanzato Bastian Muller, con cui fa coppia da tre anni. Secondo il Corriere dello Sport, i due si sposeranno a giugno del 2026 con rito civile, non a Roma, magari comunque in Italia o forse in Germania, patria dell’imprenditore. Si attendono annunci ufficiali.