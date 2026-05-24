Al Bano ha lanciato una dura stoccata alla ex moglie Romina Power. Il cantante si è raccontato in occasione del suo 83esimo compleanno.

Al Bano, le dure parole su Romina Power: “Io non vivo di vittimismo”

Al Bano ha festeggiato il suo 83esimo compleanno a Lourdes con i suoi affetti più cari. Insieme a lui Loredana Lecciso e i figli Jasmine e Al Bano Junior.

In un’intervista al Corriere della Sera, in occasione di questo traguardo, l’artista ha raccontato qualcosa in più su di sé, lanciando anche una stoccata a Romina Power. Il cantante ha spiegato di aver voluto difendersi dalle accuse della ex moglie. “Non meritavo che mi venisse scaraventata addosso quell’immondizia” ha dichiarato.

“Come si fa a non rispondere e perché subire? A che titolo? Romina ha scelto la sua strada, io ho avuto il coraggio di rifarmi una vita. Papà mi ha sempre insegnato a rimboccarmi le maniche, a non vivere di vittimismo e a combattere le avversità” ha spiegato Al Bano, riferendosi alle ultime dichiarazioni di Romina Power.

Al Bano ha festeggiato 83 anni a Lourdes

“Dovevamo venire a Lourdes perché è un luogo magnifico e io non c’ero mai stato. Ogni tanto è importante seguire la spiritualità, altrimenti si corre il rischio di diventare aridi” ha dichiarato Al Bano, che ha poi ricordato i suoi esordi. “Quel ragazzo sapeva che sarebbe diventato un cantante, era pieno di fantasie, di sogni. Per rincorrere questa strada, ha fatto sacrifici inimmaginabili e impossibili” ha raccontato il cantante.

Durante l’intervista al Corriere della Sera ha ricordato anche una brutta lite avuta con un giornalista Rai. “Detesto il gossip e ho sempre cercato di evitarlo. Nel 2005, un inviato della Vita in diretta, Vincenzo Frenda, mi aspettò per farmi delle domande su Loredana. Io gli sferrai uno schiaffo, con tanto di telecamere che riprendevano. Il giornalista mi portò in tribunale e fui condannato a risarcirlo con 10 mila euro” ha raccontato Al Bano. “Un giorno mi chiamò, dicendomi che con quei soldi aveva comprato una moto. Ma gliela rubarono. Se lo è meritato” ha poi concluso.