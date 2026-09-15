Il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole a Caivano, nel Napoletano, poiché una reazione chimica in una azienda di vernici ha causato la fuoriuscita di miasmi. I dettagli.

Scuole chiuse a Caivano: esalazioni chimiche rendono l’aria irrespirabile

Nella notte i Carabinieri della compagnia di Caivano (Napoli) sono intervenuti nella zona ASI Pescarola, in una azienda che produce vernici.

Una reazione chimica infatti avrebbe causato la fuoriuscita dalle cisterne di miasmi urticanti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, con l’aria che stata sigillata e posta sotto sequestro. Ciò ha portato il sindaco della cittadina ha chiudere le scuole, il cimitero comunale e imponendo il divieto di accedere ai parchi pubblici e alle aree gioco, oltre al divieto si svolgere le attività all’aperto.

Scuole chiuse a Caivano, il sindaco: “Indossate le mascherine”

Scuole dunque chiuse a Caivano, dove una reazione chimica in una azienda di vernici ha causato la fuoriuscita di miasmi irritanti, che hanno reso l’aria irrespirabile. Il sindaco si è anche raccomandato di utilizzare le mascherine FFp2, di tenere le finestre chiuse e di disattivare gli impianti di ventilazione meccanica.

Secondo le ultime informazioni, il fenomeno sarebbe in fase di regressione, inoltre non sarebbero state disperse sostanze tossiche ma solo irritanti.