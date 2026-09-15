Carolina Stramare rivela la rottura con Pietro Pellegri: dettagli e confessioni

Carolina Stramare ha svelato la rottura con Pietro Pellegri, padre di Bianca, attraverso un'interazione sui social. La modella ha parlato del post parto e delle priorità diverse che hanno portato alla separazione.

Carolina Stramare, l’ex Miss Italia, ha finalmente rotto il silenzio sulla sua relazione con Pietro Pellegri, il calciatore del Torino. Attraverso una sessione di domande e risposte su Instagram, la 27enne ha rivelato che la coppia si è separata mesi fa, nonostante non ci siano stati segnali pubblici di crisi.

La notizia ha colto di sorpresa i fan, abituati a vedere la coppia come un esempio di amore solido, soprattutto dopo la nascita della loro figlia Bianca nel 2025.

Stramare ha spiegato che la decisione di non parlare prima della rottura è legata alla sua scelta di mantenere la privacy sulla sua vita privata.

Le confessioni di Carolina Stramare sul post parto

Durante la sessione di domande e risposte, Carolina Stramare ha fatto alcune confessioni amare sul periodo del post parto.

Ha rivelato di aver trascorso gran parte di quel tempo da sola un dettaglio che ha suscitato molte domande sui motivi della separazione. La modella ha anche espresso orgoglio per come ha gestito quella fase difficile, nonostante la mancanza di supporto.

Quando le è stato chiesto se la figlia Bianca avesse notato la separazione dei genitori, Stramare ha risposto con una certa malinconia: Sfortunatamente o fortunatamente ci ha visto molto poco insieme.

È serena con entrambi. Questa affermazione lascia intendere che la coppia non ha trascorso molto tempo insieme nemmeno prima della separazione.

Le priorità diverse e il futuro

Sulle motivazioni della rottura, Carolina Stramare è stata molto sintetica, parlando di priorità diverse. Tuttavia, le sue parole lasciano trasparire una certa delusione, soprattutto riguardo al supporto ricevuto durante il post parto. La modella ha anche espresso chiaramente che, al momento, non ha intenzione di avere un altro figlio, anche se non esclude questa possibilità in un futuro lontano.

Inoltre, Stramare ha parlato della sua nuova vita da mamma single, ringraziando calorosamente i suoi amici e la sua famiglia per il supporto. Ha spiegato di organizzarsi autonomamente con un supporto esterno, sottolineando l’importanza di avere persone concrete intorno a sé in un momento così delicato.

Le parole di Carolina Stramare sui tradimenti

Durante la sessione di domande e risposte, un utente ha chiesto a Carolina Stramare se sarebbe disposta a perdonare un tradimento. La risposta è stata decisa: No – ha scritto – rimani mio fratello, ma senza benefit di nessun tipo. Se però mi prendi in giro, non sei nemmeno più mio fratello. Questa affermazione riflette la sua posizione ferma e intransigente riguardo alla fedeltà e al rispetto nelle relazioni.

Infine, Carolina Stramare ha mostrato una certa apertura riguardo al futuro sentimentale di Pietro Pellegri, affermando che è giusto che entrambi si rifacciano una vita. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza che la nuova compagna di Pellegri abbia ben chiaro il suo ruolo e, soprattutto, rispetti Bianca.