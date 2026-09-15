E' successo in piazza Ragusa, dove un 39enne turco ha creato scompiglio: i dettagli.

Momenti di paura e alta tensione a Roma, dove un 39enne turco ha dato di matto seminando il panico. Ma ecco che cosa è successo.

Roma, prima blocca il traffico poi danneggia le auto: paura in piazza Ragusa

Attimi di paura poco prima delle ore 22.00 a Roma, in piazza Ragusa, nella zona dell’Appio Latino.

Secondo quanto riportato da RomaToday un cittadino turco di 39 anni, in evidente stato di alterazione, avrebbe prima creato scompiglio in un bar per poi seminare il panico per la strada. L’uomo, dopo aver appunto creato scompiglio in un bar, sarebbe uscito a petto nudo piazzandosi al centro dell’incrocio e bloccando così il traffico.

Non contento avrebbe anche colpito il parabrezza di un’auto, col conducente che sarebbe sceso e da lì sarebbe iniziata una colluttazione.

Roma, prima blocca il traffico poi danneggia le auto: picchiato dagli automobilisti

Il 39enne turco dopo aver come detto colpito con violenza il parabrezza di un’auto, avrebbe picchiato il conducente, sceso dal mezzo, il quale avrebbe reagito a sua volta.

Caduto a terra il 39enne sarebbe stato picchiato anche da un altro automobilista, poi un testimone avrebbe placato gli animi sino all’arrivo della Polizia. Gli agenti lo hanno bloccato e affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso al San Giovanni. La sua posizione è ora al vaglio delle autorità.